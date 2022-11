Il post-puntata del GFVip7 di lunedì 7 novembre è stato piuttosto movimentato. Antonella Fiordelisi ha avuto un crollo emotivo dopo avere ricevuto la visita del suo ex fidanzato Gianluca Benincasa.

Mentre con Nikita Pelizon, Antonella si è sfogata in salotto con Antonino Spinalbese ha preferito parlare in magazzino lontana da occhi indiscreti. Edoardo Donnamaria dopo avere scoperto che la 24enne si trovava in magazzino con Spinalbese, è andato su tutte le furie.

Antonella crolla per il suo ex, Edoardo perde la pazienza

Parlando con Nikita, Antonella si è detta preoccupata per il suo ex fidanzato.

La 24enne ha rivelato di aver visto Gianluca molto magro e sofferente. Inoltre, Antonella ha sostenuto di non avere mai visto il suo ex piangere per lei. In un secondo momento, Fiordelisi si è ritrovata nel magazzino a parlare del suo ex con Antonino.

Nel frattempo, Edoardo Donnamaria stava cercando per tutta la casa Antonella. Una volta compreso che si trovasse in magazzino con l'ex di Belen Rodriguez, Edoardo è andato su tutte le furie. Il concorrente romano ha ammesso di essere infastidito dal fatto che la ragazza che gli piace piange per un suo ex: "Non sono proprio contento". Successivamente Donnamaria ha commentato in modo negativo il fatto che Antonella si sia isolata con Antonino: "Perché ti vai a chiudere in magazzino? Faccio un macello".

Edoardo ha precisato di non essere arrabbiato con il 27enne ligure, ma con Antonella: "Me rode, prima parlava con Nikita davanti a tutti. Adesso invece guarda caso è con lui e si chiude. Non mi vorrei incavolare, ma non mi torna".

E' scontro tra i 'Donnalisi'

A notte fonda, quando Antonella si stava struccando ha rimproverato Edoardo.

Il motivo? Secondo la 24enne, l'abbraccio di Donnamaria alla sua ex Micol sarebbe stato fuori luogo. Inoltre, Fiordelisi ha fatto notare che Edoardo e Micol non potranno mai avere un rapporto di amicizia visto che in passato hanno avuto un flirt.

Antonella nel rimproverare Edoardo ha affermato: "Non è che perché io sono Antonella Fiordelisi non devo restarci male".

A quel punto è intervenuta Micol Incorvaia che si trovava in zona beauty: "Ma chi c... è Antonella Fiordelisi?".

Tra le due coinquiline non scorre affatto buon sangue. In particolare, Antonella ha dimostrato di essere molto gelosa del passato sentimentale di Edoardo Donnamaria. Sui social, alcuni utenti stanno giudicando eccessiva la gelosia di Fiordelisi. Secondo il pensiero di alcuni telespettatori, Antonella avrebbe iniziato la frequentazione con Edoardo solamente per avere più visibilità all'interno del GFVip 7. Lo stesso pensiero è stato ribadito anche dall'ex di Antonella, Gianluca Benincasa.