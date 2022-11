Nuovo appuntamento con le anticipazioni di Terra amara, relative alla puntata in onda mercoledì 16 novembre su Canale 5. In questo nuovo episodio, Hunkar arriverà a scontrarsi con Demir, il quale vorrà tenere lontana la madre da Fekeli. Quest'ultimo avrà cominciato ad instillare nella donna alcuni dubbi e riguardanti l'assassinio del marito Adnan. Cosa, questa, che non piacerà affatto a Demir.

Fekeli e Yilmaz all'asta di beneficenza di Hunkar: spoiler Terra amara

Terra Amara è tornata su Canale 5 dopo un paio di mesi di pausa. La soap tv turca, con protagonisti Zuleyha e Yilmaz, ha preso il posto di Una vita.

La serie infatti, va in onda dal lunedì al sabato subito dopo Beautiful. Ebbene, dando uno sguardo agli spoiler sulla puntata in onda mercoledì 16 novembre, si viene a sapere che, Yilmaz offrirà un'ingente somma di denaro per aggiudicarsi il cuscino ricamato da Zuleyha. Tutto accadrà durante l'asta di beneficenza dell'associazione di Hunkar, dove sarà presente pure Fekeli. Demir vorrà evitare che in suo rivale possa aggiudicarsi il cuscino ma, Hunkar, gli vieterà di rilanciare. La donna lo farà per non alimentare i sospetti della gente.

Hunkar destabilizzata dalle parole di Fekeli: puntata del 16 novembre

Sempre nel corso dell'episodio in onda il 16 novembre, dopo l'asta di beneficenza, Fekeli incontrerà Hunkar.

La donna gli dirà che per il bene di tutti, lui e Yilmaz dovrebbero lasciare la città, ma il vecchio boss non avrà nessuna intenzione di andarsene da Adana. Anzi, inviterà Hunkar a cercare la verità sulla morte del marito Adnan, visto che Fekeli continuerà a ribadire di non essere lui l'assassino. Hunkar sarà turbata dalle parole di Fekeli e, una volta tornata a casa, si scontrerà con i figlio Demir, al quale chiederà delle delucidazioni sulla morte di Adnan avvenuta tanti anni prima e di cui, come tutti sanno, era, stato ritenuto colpevole proprio il vecchio boss Fekeli.

Demir furioso con la madre: vuole che stia lontana da Fekeli

Demir si infurierà con la madre e cercherà di convincerla che non ci sarà un'altra verità da cercare. È Fekeli il responsabile della morte di Adnan. Yaman non vorrà che la madre abbIa rapporti con l'assassino del padre e cercherà un modo per tenerla lontana da lui.

La dura reazione di Demir, farà intuire come dietro a tutto, ci possa effettivamente nascondere un'altra verità. Forse la morte di Adnan non è avvenuta come si è sempre pensato. Davvero Fekeli è innocente? In attesa di ulteriori novità su questa intricata vicenda, dando uno sguardo a ciò che andrà in onda nei giorni successivi, si viene a sapere che in Terra amara, farà il suo ingresso un nuovo personaggio. Si tratta di Mujigan, una giovane dottoressa che giungerà ad Adana conquistando in breve tempo Yilmaz. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire la puntata del 16 novembre, in onda su Canale 5 a partire dalle 14:10.