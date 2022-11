Non accenna a placarsi l'astio di Antonella per l'ex fiamma di Edoardo. Alla fine della sedicesima puntata del GF Vip, infatti, la ragazza ha criticato di nuovo Micol davanti al fidanzato, arrivando a metterlo di fronte ad un bivio: o la loro storia o l'amicizia con Incorvaia. Nel criticare la coinquilina, Fiordelisi si è lasciata andare anche a commenti sul suo aspetto fisico e su come abbia fatto Donnamaria a stare con lei in passato. Fan contro il romano che è rimasto in silenzio per tutto il tempo.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Ad Antonella non va proprio giù la presenza di Micol nella casa del GF Vip, soprattutto dopo che le ha sentito dire cose poco carine sul suo conto.

Alla fine della puntata che Alfonso Signorini ha condotto il 10 novembre, Fiordelisi si è sfogata con Edoardo dicendosi pronta a chiudere la loro relazione se lui continuerà anche solo a parlare con la ex.

"Lei è una persona cattiva, falsa e bugiarda. Quelle come lei mi fanno schifo. Se parli ancora con lei, tra noi è chiusa", ha sbottato la concorrente tra le mura di Cinecittà.

Non contenta di aver messo il compagno davanti ad un bivio, la napoletana ha rincarato la dose "sfottendo" Incorvaia sull'aspetto fisico e su un'invidia che proverebbe nei suoi confronti sia per la storia d'amore con Donnamaria che per il suo corpo.

Le stoccate alla compagna di GF Vip

"Micol è una bambina gelosa e invidiosa.

In confessionale ha detto che la tiravi per fare roba, sai perché l'ha fatto? Perché è gelosa di me. Forse vorrebbe essere al mio posto?", ha detto Antonella a voce alta alla fine della diretta del GF Vip del 10 novembre.

Visto che Edoardo non interveniva né per difendere Incorvaia né per dare ragione a lei, l'influencer ha aggiunto: "L'hai pure richiamata la scorsa estate per fare roba, si vede che stavi a corto di ragazze".

Questo commento di Fiordelisi non è piaciuto ai telespettatori, ma mai quanto la non reazione di Donnamaria, che neppure stavolta se l'è sentita di andare contro la fidanzata.

"Lui ancora che non risponde", "Facciamo i complimenti ad Edoardo per aver mandato a monte tre amicizie, Micol, Clizia e Paolo", "Questo a casa mia vuol dire sminuire", "Lui che sta zitto.

Lo schifo che provo per questi due che continuano a parlare male di una ragazza", "Manco fossimo nel Medioevo" "Imbarazzanti", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono apparsi su Twitter dopo le critiche di Antonella a Micol davanti al silenzioso Edoardo.

Le precisazioni sulle frasi della protagonista del GF Vip

Oltre a dare a Micol della persona gelosa ed invidiosa, l'altra sera Antonella ha criticato la coinquilina sostenendo che userebbe FaceApp per modificarsi le foto che poi pubblica su Instagram.

Questo commento ha divertito gli spettatori del GF Vip perché Fiordelisi sarebbe la prima a condividere sul proprio account immagini poco naturali.

"Cioè lei che parla di FaceApp nei confronti di Micol?

Non impara mai questa ragazza", "Lei critica Incorvaia dicendo che usa FaceApp per tutte le foto e poi i pali dietro di lei prendono vita", "Certo perché lei non lo fa", questi sono i pareri di quei fan del reality Mediaset che alcune ore fa sono andati a ripescare alcuni scatti social in cui la 24enne sembrerebbe innaturale, ovvero modificata nel fisico e nel viso da qualche filtro.

La cosa che ha fatto arrabbiare di più il pubblico del programma di Canale 5, però, è che Edoardo è rimasto in silenzio per tutto il tempo, senza mai andare contro alla fidanzata che in pochi minuti ha dato della bugiarda, cattiva e brutta ad una persona con la quale lui ha avuto una frequentazione fino a qualche mese fa.