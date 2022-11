Le possibili coppie che i fan del Grande Fratello Vip hanno sostenuto fino a oggi, sembra non abbiano alcun futuro. Antonino Spinalbese, dopo settimane di silenzi, ha chiarito le sue intenzioni con le due concorrenti alle quali è stato accostato. Chiacchierando con Oriana, ha precisato che Giaele non gli interessa affatto e che Ginevra l'ha messo a disagio l'ultima volta che è entrata nella casa per un confronto.

Aggiornamenti sugli amori del GF Vip

Per quasi due mesi gli spettatori del GF Vip si sono chiesti per chi battesse realmente il cuore di Antonino, se per "l'amica" Ginevra o per la coinquilina Giaele.

Quando Alfonso Signorini ha fatto precise domande su questo argomento, non ha mai ricevuto risposte nette: questo non ha fatto altro che alimentare le fantasie dei sostenitori di una "coppia" piuttosto che dell'altra.

L'ingresso di Oriana nella casa, però, sembra aver dato nuova linfa a Spinalbese, che finalmente ha chiarito se è interessato a qualche donna del cast oppure se si sente libero di avvicinarsi a chi vuole, soprattutto a Marzoli.

Analizzando insieme a lei il rapporto che ha costruito con Lamborghini le prime settimane, il ligure ha detto: "La gente vuole la storia, ma io non ho mica 15 anni".

"L’ho conosciuta due settimane, cosa dovrei fare? Dai, ti prego, è anche imbarazzante", ha aggiunto il concorrente del reality Mediaset.

I 'due di picche' del protagonista del GF Vip

Antonino si è anche lasciato andare a un commento inaspettato sull'ultimo faccia a faccia che ha avuto con Ginevra nella casa, ovvero quando la ragazza ha chiesto e ottenuto un confronto con lui sul loro rapporto.

"Quando l’ho rivista mi sembrava di non conoscerla, mi ha fatto un po’ paura.

Mi sono imbarazzato", ha detto il concorrente del GF Vip smontando definitivamente la "ship" che i fan hanno ribattezzato "gintonic".

Spinalbese, però, non si è limitato a ridimensionare definitivamente il legame con Lamborghini. Quando gli è stato chiesto cosa c'è tra lui e Giaele, e soprattutto perché lei continua a comportarsi come se fosse sua "moglie", il vippone ha fatto sapere: "Alla fine di ogni puntata mi deve bacchettare su qualcosa, ma non è la mia fidanzata".

A Sarah Altobello che cercava di indagare su un eventuale trasporto nei confronti di De Donà, il parrucchiere ha detto: "Se un uomo è interessato si vede, io non lo sono. Sai cos’è? Molte volte mi vergogno un po’ perché lei continua a fare domande e io vado in imbarazzo, e per educazione… ma non mi piace assolutamente".

Le parole sulla nuova arrivata al GF Vip

A spingere Antonino a fare chiarezza sui suoi legami con Giaele e Ginevra, sarebbe stata anche la new entry Oriana.

Secondo alcune ipotesi, Spinalbese sarebbe interessato alla venezuelana, l'unica che rispecchierebbe il suo ideale di donna a livello fisico.

Quando Signorini ha provato a indagare su questo durante l'ultima puntata, il ligure ha glissato dicendo che secondo lui Marzoli sarebbe più attratta da Daniele Dal Moro.

L'arrivo dell'influencer nella casa più spiata d'Italia, comunque, ha smosso equilibri e dinamiche, rivelandosi sin da subito una figura centrale del cast di questa edizione, esattamente come Edoardo Tavassi.

Quest'ultimo, infatti, in meno di una settimana ha superato quasi tutti gli altri concorrenti nella lista dei preferiti del pubblico; forse soltanto Nikita continua a reggere il confronto Tavassi, che in pochi giorni ha animato le giornate tra le mura di Cinecittà, ma anche quelle del pubblico che guarda il programma.