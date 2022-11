Dopo che Antonino ha intercettato una frase di Signorini sulla durata della settima edizione del GF Vip, all'interno della casa hanno iniziato a chiedersi quando sarà ufficializzato il prolungamento deciso dalla rete. Daniele, in particolare, ha chiesto ai nuovi entrati se anche nel loro contratto è presente la data in cui si potrà scegliere se accettare o meno l'allungamento del reality-show di parecchi mesi: Tavassi ha glissato per evitare rimproveri, Micol ha confermato che anche le new entry saranno chiamate a prendere quest'importante decisione.

Aggiornamenti sul futuro del GF Vip

Dovrebbero mancare poche settimane ad una puntata decisiva del GF Vip 7. Visto che il prolungamento del reality Mediaset è stato confermato anche dagli addetti ai lavori, a breve i concorrenti saranno messi di fronte ad una scelta: rimanere in gioco accettando lo slittamento della finale ad aprile 2023, oppure abbandonare senza conseguenze il format.

Da un paio di edizioni a questa parte, infatti, la produzione informa in anticipo i personaggi famosi del cast che potrebbe esserci un allungamento sostanziale del programma rispetto ai mesi concordati prima del debutto.

Le ultime due stagioni della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, ad esempio, sono state prolungate di un bel po': l'ultima puntata di quella vinta da Tommaso Zorzi ha subito addirittura due rinvii, mentre quella dell'anno scorso uno solo ma di oltre tre mesi.

Le riflessioni degli inquilini del GF Vip

Lunedì scorso, nel corso della diretta su Canale 5, Antonino ha sentito le frasi con le quali Signorini ha informato il pubblico che il GF Vip 7 andrà avanti fino ad aprile del prossimo anno. Il presentatore, infatti, non si era accorto che l'audio con la casa era ancora aperto, e quindi ha involontariamente anticipato ai concorrenti che dovranno restare tra le mura di Cinecittà per altri sei mesi circa.

Se inizialmente non ci sono state particolari reazioni alla notizia del sostanziale allungamento dell'edizione alla quale stanno partecipando da metà settembre, è negli ultimi giorni che alcuni vipponi hanno cominciato a chiedersi quando potranno decidere se accettare il prolungamento oppure no.

Daniele, ad esempio, si è avvicinato a Tavassi e gli ha chiesto se anche nel contratto dei sei nuovi arrivati è presente la data in cui i veterani dovranno comunicare la loro scelta sul "dentro o fuori".

"Voglio solo sapere se quella data in cui si può scegliere di restare ce la avete anche voi", ha domandato Dal Moro al coinquilino.

Attesa per i verdetti dei protagonisti del GF Vip

Visto che poche ore prima era stato rimproverato in confessionale per aver rivelato ad Edoardo Donnamaria i nomi dei preferiti del pubblico, Tavassi ha deciso di non soddisfare la curiosità di Daniele defilandosi dalla conversazione.

A rispondere a Dal Moro, però, ci ha pensato Micol, anche lei entrata nella casa del GF Vip da circa due settimane come il romano.

"Sì, la data c'è. Il contratto è fino a un tot anche per noi", ha fatto sapere Incorvaia senza mai rendere pubblico il giorno in cui tutti i vipponi saranno chiamati a scegliere se restare o abbandonare il gioco.

In passato, chi non ha accettato il prolungamento non ha subito conseguenze (come penali da pagare, che sono previste per chi si ritira spontaneamente) proprio perché quest'opzione è nel contratto che tutti hanno firmato prima di iniziare l'avventura.

Visto che il reality durerà fino ad aprile 2023 (la finalissima potrebbe svolgersi lunedì 3), a gennaio dovrebbero ricominciare gli ingressi: i primi nomi che stanno circolando per le new entry sono quelli di Milena Miconi, Matteo Diamante e Ivana Mrazova.