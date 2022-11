Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara, in programma il 21 e 22 novembre su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Zuleyha Altun scriverà una lettera a Yilmaz Akkaya, in cui farà un'ammissione importante sul piccolo Adnan.

Terra amara, anticipazioni puntata 21 novembre: Fekeli e Yilmaz suscitano l'ira di Demir

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti la puntata in onda lunedì 21 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5, annunciano inediti colpi di scena.

Tutta l'attenzione sarà catalizzata su Husamettin, l'ultimo testimone della morte del signor Adnan.

In carcere l'uomo esalerà l'ultimo respiro prima di svelare a Hunkar un segreto in merito a tale tragedia.

Nel frattempo Fekeli e Yilmaz dovranno affrontare le conseguenze del danno provocato da Demir, in quanto ha sabotato il loro raccolto di cotone. Ali convincerà suo figlioccio a non cadere nelle provocazioni. L'anziano uomo crederà che sia meglio fingere che il danno non li abbia colpiti. Una mossa che avrà i suoi frutti, visto che il giovane Demir perderà il lume della ragione.

Allo stesso tempo, Fekeli apprenderà che Husamettin si è trasferito in una grande dimora a Develi, dopo aver testimoniato nel processo per la morte di Adnan. Per questo motiv, il padrino di Yilmaz crederà che il malcapitato abbia ricevuto l'abitazione in cambio di una falsa testimonianza.

Puntata 22 novembre: Sait deve rintracciare Ali Riza

Nella nuova puntata di Terra Amara, che sarà trasmessa il 22 novembre in prima visione tv, grande attenzione sarà incentrata su Demir, interpretato dall'attore Murat Ünalmış. Il ricco imprenditore sarà disposto a tutto pur di allontanare Yilmaz da Cukurova. Non contento, il giovane Yaman ordinerà a sua madre Hunkar di rompere i rapporti con Fekeli e chiederà a Sait di rintracciare Ali Riza Citci.

Ben presto i telespettatori scopriranno che l'uomo è l'unico testimone sopravvissuto che portò la condanna di Fekeli con falsa deposizione.

Zuleyha Altun pronta ad ammettere all'ex che Adnan è suo figlio

Allo stesso tempo, la nuova dottoressa di Cukurova sarà ospite di un pranzo alla tenuta Yaman. Zuleyha Altun avrà una reazione inaspettata: apparirà invidiosa di Yilmaz, che si è avvicinato pericolosamente a Mujgan.

Züleyha scriverà una lettera al vero padre di suo figlio e chiederà a Sabahattin di consegnarla al suo ex fidanzato. Nella missiva la donna ammetterà che Adnan è in realtà suo figlio e il vero motivo per cui ha contratto matrimonio con il giovane Yaman.