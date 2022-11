Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di dicembre in tv, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio della coppia composta da Ida e Alessandro.

I due rimetteranno piede in trasmissione dopo aver scelto di uscire di scena insieme dallo studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi e si ritroveranno a confrontarsi con Riccardo Guarnieri.

Occhi puntati anche sul percorso del tronista Federico Nicotera che si lascerà andare con la corteggiatrice Carola e la bacerà.

Il ritorno di Ida e Alessandro in studio: anticipazioni Uomini e donne dicembre 2022

A distanza di un po' di settimane dalla fatidica registrazione della scelta, i due rimetteranno piede in studio per raccontare al pubblico e ai presenti in studio, cosa è successo dopo il loro addio alle scene.

Ebbene, contrariamente ad ogni aspettativa, la love story tra Ida e Alessandro prosegue nel migliore dei modi anche se, nel corso dell'ultima registrazione, è venuto fuori che Riccardo è tornato a farsi vivo con la sua ex.

Riccardo Guarnieri in lacrime per Ida: anticipazioni Uomini e donne dicembre

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo ha cercato di nuovo Ida dopo la sua scelta e quel suo messaggio ha creato un momento di tensione tra i due fidanzati.

Alla fine sono riusciti a risolvere tutto ma, nel corso delle prossime puntate, Riccardo punterà il dito contro Ida e Alessandro.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui la coppia si concederà un ballo a centro studio: Riccardo scoppierà in lacrime e lascerà la trasmissione, provato dalla situazione.

E poi ancora, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di dicembre rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Federico Nicotera.

Federico bacia Carola in esterna: anticipazioni Uomini e donne dicembre

Il tronista continuerà ad essere diviso tra Alice e Carola, le due pretendenti che sono giunte al rush finale di questo percorso.

Ebbene, questa volta, il tronista si è lasciato andare maggiormente con Carola e tra i due, in esterna, c'è stato il primo attesissimo bacio.

Un episodio che non è passato inosservato, tanto che l'altra pretendente durante la sua esterna, ha avuto modo di notare una certa freddezza da parte del tronista e non si esclude che questo cambio atteggiamento possa essere dettato dalle forti sensazioni che il tronista ha provato con Carola, durante il loro primo bacio.

A dicembre lo stop per Uomini e donne in daytime

Insomma, il mese di dicembre si preannuncia scoppiettante per i vari protagonisti del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che, tra l'altro, andrà in pausa per qualche settimana.

L'appuntamento con Uomini e donne, infatti, non sarà assicurato per tutto il mese dato che da metà dicembre la trasmissione verrà sospesa per il consueto stop natalizio.

Al posto delle nuove puntate del talk show dei sentimenti, ci sarà spazio per la messa in onda di puntate speciali di Terra Amara, la soap turca che sta ritrovando il suo affezionato pubblico italiano dopo la sospensione avvenuta a metà settembre per lasciare spazio proprio al ritorno di U&D nel daytime pomeridiano di Canale 5.