Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti nella sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 e si sono innamorati. Nella serata di martedì 29 novembre, I due fidanzati hanno annunciato sui social che, presto, diventeranno genitori. Proprio così: Sophie e Alessandro aspettano un bimbo. Al momento non è chiaro se l'ex tronista di Uomini e donne aspetti una bambina o un bambino e non è chiaro nemmeno quando è previsto il parto. I due influencer hanno rivelato di essere felici e hanno condiviso con i follower l'ecografia del futuro nascituro e hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito al lieto evento.

GF Vip, i 'Basciagoni' diventeranno genitori: le parole di Sophie e Alessandro

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno avuto un colpo di fulmine nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella serata del 29 novembre, i due innamorati hanno pubblicato un filmato su Instagram, mostrando l'ecografia del bimbo che nascerà fra qualche mese. Nel dettaglio, i due ex gieffini hanno scritto alcune parole, sotto il video, per raccontare ai loro follower la gioia di diventare genitori. La coppia ha dichiarato: ''E voi, credete nel destino?''. I due innamorati si sono conosciuti il 17 dicembre 2021 nella casa più più spiata d'Italia e non si sono più lasciati.

GF Vip: le parole di Alessandro e Sophie

Alessandro e Sophie hanno parlato del loro amore, nato sotto i riflettori. Basciano, inoltre, in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si era inginocchiato sul red carpet, facendo la proposta di matrimonio all'ex tronista di Uomini e Donne. In quell'occasione, Codegoni aveva accettato l'anello e di diventare la moglie di Alessandro.

Al momento, sembrerebbe che la coppia abbia altri progetti prima del matrimonio, anche se i due innamorati potrebbero decidere di convolare a nozze prima del parto. In merito al lieto evento e al futuro nascituro, la coppia ha rivelato: ''La felicità più grande che potessimo provare''

EMOZIONE PURA dal primo momento che vi ho visti insieme.

La vita non poteva regalarvi cosa più bella.

Due anime destinate ad appartenersi, ad amarsi, a viversi, a condividere e ad amare ancora.

Benvenuto/a in famiglia.

Qui a sostenervi con tutto il cuore 🤍😭#basciagoni pic.twitter.com/XkHCxFUQBJ — Gmiche (@gmicheli1203) November 29, 2022

GF Vip: Alessandro e Sophie diventeranno genitori

Alessandro e Sophie, inoltre, hanno anche aggiunto: ''La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare''.

Al momento, non sapendo ancora se siano in attesa di un maschio o di una femmina, la coppia ha soprannominato il futuro nascituro 'puntino'. Per Codegoni sarebbe il primo figlio, mentre Basciano ha già un altro bambino, avuto dalla sua precedente compagna. Al momento, sotto al post condiviso sui profili social dei due influencer, sono apparsi centinaia di commenti, con auguri e congratulazioni, oltre a migliaia di like, segno di apprezzamento per la coppia, nata nella sesta edizione del Grande Fratello Vip.