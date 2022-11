I nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore si prospettano sempre più intriganti. Continuerà a tenere banco la storia che riguarda Anna e Salvo. Dopo aver scoperto le bugie d i Imbriani, il giovane Amato sembra non essere più lo stesso. Le anticipazioni delle puntata che andranno in onda dal 7 all'11 novembre ci rivelano che tra marito e moglie la relazione volgerà al termine. Il figlio di Agnese capirà infatti che il posto di Anna è affianco al primo marito, Quinto. Il ragazzo affronterà un momento di disperazione dopo la rottura e prenderà la decisione di partire.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, puntate all'11 novembre: Adelaide vuole che Conti si schieri dalla sua parte

La Contessa cercherà l'appoggio di Vittorio nella sua guerra contro Guarnieri. Il direttore però, non avrà intenzione di prendere una posizione. Marco dovrà fare i conti con le angherie del fratello Tancredi e di Umberto. I due uomini d'affari si dissoceranno dall'articolo scritto dal nipote della Contessa sulla tragedia del Vajont. Adelaide cercherà di procurare nuovi colloqui a Marco, visto il boicottaggio di Tancredi. Vittorio inizierà a provare qualcosa per Matilde, ma per paura di un nuovo amore, deciderà di allontanarsi da Frigerio.

Salvo, sempre più giù di morale, si sfogherà con Marcello e anche le ragazze tenteranno di risollevare il morale del figlio di Agnese.

Ad avere una brillante idea sarà Elvira, ma purtroppo Salvatore non la gradirà affatto e tratterà male la giovane donna. Vito vorrà esaudire un desiderio di Maria, ma deciderà di mantenere l'anonimato.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 7 all'11 novembre: Maria sotto pressione

Flora continuerà a prendersela con Maria, mettendola sotto pressione.

Elvira sarà giù di morale per quanto accaduto con Salvo. Irene, vedendo l'amica triste, deciderà di andare a parlare con Salvo per chiarire la situazione. Marco penserà di lasciare la sua carriera da giornalista, visti gli ultimi risvolti. Adelaide se la prenderà con Umberto, accusandolo di aver rovinato la vita del nipote.

Stefania, Matilde e Vittorio, staranno al fianco del giovane, per cercare di fargli cambiare idea.

Intanto Salvo deciderà di partire per Londra, nella speranza di poter dimenticare Anna. A Londra, il giovane Amato potrà trovare la sorella in dolce attesa e la madre. Prima di andare però, l'amico di Marcello farà una sorpresa ad Elvira in modo tale da far pace con la ragazza. Vittorio chiederà ad Ezio di andare a vivere in casa sua con lui. Marcello starà accanto alla Contessa, sempre più giù di morale. L'aspirante uomo d'affari avrà un piano per far distrarre Adelaide.