Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda martedì 8 novembre svelano nuovi colpi di scena. Salvatore sarà a pezzi per la fine del suo matrimonio. Vittorio, al contempo, si avvicinerà molto a Matilde. Ezio si sfogherà con la madre di sua figlia riguardo ad un problema di lavoro in cui si è trovato coinvolto.

Il Paradiso, trama 8 novembre: il giovane Amato sta male

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda l'8 novembre sarà dato spazio alle vicende del giovane Amato.

Il ragazzo ha scelto di sacrificare i suoi sentimenti per permettere ad Anna di vivere la sua storia d'amore con Quinto. Infatti Imbriani è andata via con sua figlia e con il suo primo marito. Sebbene sia stata una scelta partita dallo stesso Salvatore, il ragazzo non riuscirà a non soffrire a causa di questa separazione. Del resto il figlio di Agnese aveva investito molto su questo matrimonio, tanto da reputare Irene come sua figlia.

Il Paradiso, anticipazioni 8/11: le ragazze provano ad aiutare Salvatore

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso che sarà trasmessa martedì 8 novembre svelano che Salvatore si chiuderà in se stesso. Il ragazzo farà ancora fatica a metabolizzare gli eventi.

Le ragazze, notando la sofferenza di Salvo, penseranno di fare qualcosa per aiutarlo. Difatti le Veneri penseranno di organizzare qualcosa per fargli tornare il buonumore.

Il Paradiso, episodio 8 novembre: Ezio si sfoga con Gloria

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore sarà dato spazio anche alle vicende che riguardano Ezio.

Quest'ultimo si sta trovando ad affrontare problemi sia sul lavoro che nel privato. Colombo, difatti, è stato costretto ad allontanarsi da casa di Veronica per non incorrere nei commenti delle malelingue. Gemma e Stefania, per consentire ai due di trascorrere del tempo insieme, penseranno di organizzare una serata romantica per loro.

Tuttavia Ezio andrà a sfogarsi con Gloria. L'uomo, difatti, confiderà alla madre di sua figlia di essere stanco della situazione venutasi a creare con Umberto.

Spoiler de Il Paradiso dell'8/11: Vittorio guarda con altri occhi Matilde

Stando alle anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso delle Signore dell'8 novembre, Matilde avrà una brillante idea che lascerà Conti a bocca aperta. Di fronte a questa iniziativa, Vittorio non potrà che essere entusiasta. A questo punto l'uomo inizierà a vedere la signora Frigerio sotto un'altra luce. Al contempo Vito verrà a conoscenza di un preciso desiderio di Maria. Lamantia, pertanto, farà in modo di realizzarlo.