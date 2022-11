L'ultima settimana de Il Paradiso delle Signore 7 prosegue prima della pausa dovuta ai Mondiali di calcio e secondo le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 23 novembre la morte di John Fitzgerald Kennedy sarà al centro della serata al Circolo organizzata da Adelaide. In questa occasione la contessa e suo cognato metteranno da parte l'astio per lavorare insieme, mentre Flora andrà via dalla suite. Ezio, invece, continuerà a pensare al suo futuro e condividerà il suo desiderio di mettersi in proprio con Gloria, ma più tardi parlerà con la sua famiglia delle dimissioni.

Infine, Vito scriverà un biglietto a Maria, mentre Vittorio riceverà una visita inaspettata da Matilde.

Adelaide organizzerà una serata in memoria del Presidente Kennedy: trame Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 23 novembre annunciano che Adelaide deciderà di organizzare una serata al Circolo in memoria del Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, appena scomparso. La contessa coglierà l'occasione per chiedere a Umberto la sua collaborazione mettendo da parte le ultime incomprensioni. Per Flora, invece, arriverà il momento di lasciare la suite che condivideva con il commendatore e provare a voltare pagina senza di lui. L'assassinio del Presidente degli Stati Uniti scuoterà anche Vittorio che la sera, in modo del tutto inaspettato, riceverà una visita da parte di Matilde Frigerio.

Tra i due ci sarà un incontro molto emozionante.

Ezio parlerà con la sua famiglia delle dimissioni: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 23 novembre vedrà tra i protagonisti anche Ezio che ormai penserà di cambiare lavoro dopo le dimissioni dalla Palmieri. Il sogno del signor Colombo sarà quello di mettersi in proprio e lo confiderà a Gloria che si darà da fare per aiutarlo a realizzare i suoi obiettivi.

Il padre di Stefania si renderà conto di non poter più mentire con la sua famiglia, almeno per quanto riguarda il suo impiego alla Palmieri. Proprio per questo motivo Ezio convocherà la sua famiglia per parlare del suo licenziamento. L'uomo dirà alla sua famiglia di essersi dimesso, ma subito dopo rincuorerà tutti dicendo che ha già una proposta di lavoro che accetterà a breve.

Per Vito arriverà il momento di far un passo verso Maria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 23 novembre rivelano che ci sarà spazio anche per Vito Lamantia che dopo i consigli di Armando e Alfredo deciderà di farsi avanti con Maria. Dopo essere stato in disparte, il contabile deciderà di scrivere un biglietto per la ragazza di cui è innamorato.