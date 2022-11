La favola d'amore tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si è conclusa nel peggiore dei modi. La coppia era nata negli studi di Uomini e Donne ed era convolata a nozze, l'idillio si è interrotto a casa di alcuni tradimenti dell'ex corteggiatore. In queste ore, su Instagram Salvatore ha spiegato di voler pensare prima a sé stesso dopo avere messo gli altri prima di tutto. Parole che hanno mandato su tutte le furie la sua ex moglie Teresa.

Le parole dell'ex corteggiatore

Salvatore dopo la fine del matrimonio ha deciso di riprendere la collaborazione con alcuni brand di moda.

Il diretto interessato oltre ad essere un calciatore professionista, dunque è un modello. su Instagram, l'ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi ha scritto che non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. A tal proposito, Di Carlo ha sostenuto di avere detto "no" a troppe proposte di lavoro negli anni passati per amore: "Adesso ho deciso che al primo posto metterò solo e sempre me stesso".

Infine, Salvatore ha precisato di volersi dedicare a raggiungere tutti gli obbiettivi che si è prefissato.

La replica della ex moglie

La ex moglie del calciatore non ha affatto gradito e di conseguenza ha fornito la sua versione dei fatti: "Il fatto che io sia una signora non giustifica il fatto che un'altra persona possa permettersi il lusso di dire cavolate".

L'ex tronista di Uomini e donne ha sostenuto di non avere mai tappato le ali al suo ex marito: dalla versione di Teresa, Salvatore avrebbe sempre messo al primo posto il calcio. Al contrario, Cilia ha riferito di essere stata lei a dover cambiare il suo stile di vita per amore: "Adesso sono sola e sono rinata ma non rinnego il passato".

Secondo Teresa Cilia, in una coppia è normale che ogni decisione venga presa con il proprio partner. Come un fiume in piena l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere che il suo ex marito l'ha bloccata in ogni social: "Dalla porta è uscito lui, io non racconterò mai quello che ho fatto perché sono una signora". A quel punto Teresa ha riferito che non ha alcuna intenzione di intraprendere una guerra mediatica con il suo ex marito.

Al tempo stesso, però, la diretta interessata si è sentita in dovere di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "A volte meglio stare in silenzio che dire cretinate". Infine, Cilia ha augurato a Salvatore Di Carlo di trovare la felicità anche al fianco di un'altra persona. Teresa Cilia ha concluso spiegando che tutto ciò che ha fatto dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi lo ha fatto per amore: "Per seguire i suoi sogni ho rinunciato ai miei".