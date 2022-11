Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 e le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 novembre fanno luce su diverse spinose faccende. La contessa Adelaide sta perdendo potere, non riuscendo a mettere fuori gioco Flora. Ci penserà Marcello, in un modo del tutto inaspettato, a farle tornare il sorriso. Nel frattempo Vito decide di organizzare una sorpresa per Maria, arrivando a compiere una follia d'amore. Attenzione anche a Salvatore che, dopo aver lasciato Anna, farà i bagagli, decidendo di raggiungere Agnese e Tina a Londra.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7-11 novembre 2022: Salvatore va da Agnese e Tina

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Salvatore non riuscirà a stare con le mani in mano, nonostante ci sia stato un riavvicinamento con Anna e fosse felice di partire con lei per una crociera in Liguria. Dopo aver visto Quinto, il giovane Amato penserà di non aver nessun posto nella nuova vita di Anna e così le dirà addio per sempre. Salvo sarà a pezzi e le Veneri - in particolare Elvira - proveranno a fargli coraggio. Non servirà a nulla, e la sua scelta sarà quella di raggiungere Agnese e Tina a Londra, con la vana speranza di distrarsi un po'.

Il Paradiso delle Signore, trame 7-11 novembre: Vito fa una follia d'amore per Maria

Armando ha scoperto la verità su Vito, che gli ha promesso di comportarsi bene con la giovane Puglisi, che già ha tanto sofferto per amore. Maria è ancora in crisi sul lavoro, visto che Flora non sembra proprio apprezzare i suoi bozzetti. A consolarla ci sta pensando Lamantia, con la sua dolcezza e semplicità.

Secondo le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore di settimana prossima, Vito scoprirà una passione dell'ex di Rocco. Quando poi verrà a sapere che Maria ha un desiderio, prenderà coraggio e le farà una sorpresa, compiendo una follia d'amore. Questa volta non rimarrà nell'anonimato.

Il Paradiso delle Signore 7, puntate settimanali 7-11 novembre 2022: Marcello e Adelaide vicini

La contessa sta avendo parecchi problemi a mettere fuori gioco Flora, un'avversaria che non credeva essere così forte. Inoltre dovrà rimboccarsi le maniche per cercare un altro lavoro a Marco, messo nei guai da Tancredi e Umberto per il suo articolo sulla tragedia del Vajont. Marco arriverà persino a voler lasciare il giornalismo, tanta sarà la sua indignazione, ma per fortuna Stefania, Vittorio e Matilde gli faranno cambiare idea. Tutta questa tensione farà rabbuiare Adelaide, ma nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore dal 7 all'11 novembre ci penserà Marcello a farle tornare il sorriso, alleviando i suoi tormenti. Che un nuovo amore sia nell'aria?