Perché è importante

Marta Guarnieri tornerà in scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7? È questa la domanda che continuano a porsi i numerosi fan e spettatori della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Un'assenza che va avanti ormai da ben due stagioni, anche se sul personaggio di Marta non è mai stata messa definitivamente la parola fine.

E, a far chiarezza su quello che succederà nel corso di questa settima stagione, ci ha pensato Alessandro Tersigni, l'attore che veste i panni di Vittorio Conti, ovvero il marito di Marta nella soap.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Al termine della quinta stagione della soap opera, Marta scelse di chiudere la sua relazione ormai in crisi con Vittorio Conti, per trasferirsi un po' di tempo in America.

Tuttavia, da quel momento in poi, Marta non ha più rimesso piede in città e ha intrapreso una nuova vita professionale negli Stati Uniti.

Di conseguenza, i due coniugi si sono persi e allontanati sempre più, tanto che in queste nuove puntate della settima stagione, Vittorio sta iniziano a guardare Matilde Frigerio con gli occhi dell'amore.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore

A fornire delle anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore è stato Alessandro Tersigni che, in una recente intervista, ha confermato che non è prevista la presenza di Marta Guarnieri nella settima stagione.

"Per il momento non credo che torni, per quanto ho letto sulle sceneggiature", ha dichiarato l'interprete di Vittorio Conti.

La presenza di Marta, quindi, non è prevista per questa settima stagione della soap. Non si esclude quindi che Conti possa voltare pagina definitivamente insieme a Matilde, visti anche il feeling e la complicità sempre più crescente tra i due.

I video dai social network

Tuttavia, sebbene sia passato un po' di tempo dall'addio tra Marta e Vittorio, sono ancora tanti gli spettatori che continuano a sperare in un loro ritorno di fiamma.

Vittorio & Marta 💔 "Sei stata il più grande amore della mia vita"#ilparadisodellesignore pic.twitter.com/sjXT6az331 — emanda 🌼📁 (@twiceuponateddy) November 15, 2022

Le reazioni della rete

L'avvicinamento tra Vittorio e Matilde in questa settima stagione della soap ha fatto storcere il naso a un po' di appassionati, che si augurano che Marta possa tornare a Milano e riprendersi suo marito.

"Quanto vorrei che tornasse Marta. Io posso accettare Vittorio solo con Marta, soprattutto vedendo quando è imbarazzante il corteggiamento che ora fa a Matilde", ha scritto un fan de Il Paradiso delle signore.

"Continuiamo a sperare nel ritorno di Marta", ha scritto un altro spettatore social.

"Marta e Vittorio bellissimi insieme, meritano il lieto fine", sostiene un altro utente sul web.

Tutto quello che devi sapere su Il Paradiso delle signore

La soap si ferma per i Mondiali di calcio 2022

Dal 28 novembre la programmazione de Il Paradiso delle signore subirà uno stop in daytime. Le nuove puntate saranno sospese per due settimane, così da poter lasciare spazio alle partite dei Mondiali di calcio 2022.

L'appuntamento con la soap tornerà in onda dal 12 dicembre in poi su Rai 1.

Nessuna pausa per la soap a Natale

L'interruzione per il periodo dei Mondiali di calcio causerà una variazione anche della programmazione natalizia. Quest'anno, infatti, la soap non si fermerà durante le settimane di festa e sarà regolarmente in onda per tutti i giorni.

Volano gli ascolti su Rai 1

Intanto la Rai si gode il successo di questa settima stagione della soap che, dal punto di vista auditel sta registrando numeri da capogiro. La media quotidiana è di oltre 1,8 milioni di spettatori, pari a uno share che oscilla tra il 19 e il 22%.