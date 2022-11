Amici di Maria De Filippi torna in onda domenica 20 novembre a partire dalle 14 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che il decimo speciale domenicale si preannuncia particolarmente atteso dagli spettatori del talent show, soprattutto per le sorti del cantante Niveo.

Una delle novità di questa puntata, però, riguarderà anche la durata complessiva della trasmissione di Maria De Filippi, che andrà in onda in versione ridotta.

Cambio programmazione per la puntata di Amici 2022 del 20 novembre

Le anticipazioni di Amici 2022 di domenica 20 novembre 2022 rivelano che il programma partirà come sempre alle 14, ma non andrà avanti fino alle 16:30, così come accade ogni domenica pomeriggio.

Questa settimana la messa in onda della decima puntata del talent show di Canale 5 è in programma dalle 14 alle 16 circa.

L'appuntamento con Amici 22, quindi, chiuderà in anticipo di circa trenta minuti rispetto al solito, probabilmente per evitare la sfida contro la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio Qatar 2022, che sarà trasmessa live dalle 16 su Rai 1, subito dopo Domenica In.

Puntata ridotta per Amici 2022 su Canale 5: ecco cosa succederà domenica 20 novembre

Eccezionalmente per questa settimana, l'appuntamento domenicale con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, andrà in onda in anticipo alle 16, al termine della decima puntata di Amici 22.

Cosa succederà nel corso del prossimo speciale domenicale del talent show Mediaset?

L'attenzione è incentrata sulle sorti del cantante Niveo, che la scorsa settimana è stato stroncato dal giudice esterno Beppe Vessicchio.

"Con il canto non ci siamo proprio", ha esclamato Vessicchio dopo aver assistito alla performance del cantante del team di Lorella Cuccarini.

Niveo a rischio uscita: anticipazioni Amici 2022 del 20 novembre

Subito dopo la trasmissione la prof Lorella Cuccarini ha avvisato Niveo, senza nascondere il fatto che potrebbe togliergli la maglia ed eliminarlo definitivamente dal cast di Amici 2022.

L'insegnante di canto ha voluto così mettere alla prova il suo allievo, dandogli ancora un po' di tempo per mettersi in gioco e cercare di riconquistare la sua fiducia.

La decima puntata di Amici, però, sarà decisiva per Niveo, visto che scoprirà le sorti del suo percorso: riuscirà ad andare avanti oppure rischierà per davvero di uscire e quindi di essere eliminato dal cast del talent show di Canale 5? La risposta domenica 20 novembre nel corso del nuovo speciale.