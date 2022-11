Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 17 e 18 novembre 2022 rivelano che Matilde smaschererà Flora: scoprirà la verità sull'inganno che ha tramato alle spalle di Maria e del grande magazzino.

Occhi puntati anche su Ezio che si ritroverà a dover subire l'ennesimo rimprovero sul lavoro da parte di Umberto Guarnieri.

Marco, invece, si ritroverà a fare i conti con una notizia del tutto inaspettata che riguarderà la sfera lavorativa.

Matilde smaschera Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 17 novembre rivelano che Matilde riuscirà a scoprire l'inganno messo a punto da Flora Ravasi.

La donna si renderà conto che Flora ha copiato un abito di Maria (che la stilista le aveva precedentemente bocciato) e lo ha presentato al team del magazzino come se fosse una sua creazione.

Di conseguenza Matilde deciderà di non stare a guardare e di non farla passare liscia alla stilista del grande magazzino, e la punirà per questo gioco sporco e infido ai danni di Maria.

Ezio umiliato da Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17 novembre

Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Umberto, sul lavoro, continuerà ad avere degli atteggiamenti poco carini con Ezio Colombo.

Dopo l'ennesima umiliazione, il padre di Stefania non avrà più alcuna intenzione di assecondare le richieste di Umberto, motivo per il quale deciderà di andare avanti per la sua strada e di procedere con il licenziamento ufficiale dalla ditta Palmieri.

Intanto Marco comincerà a riflettere sul suo futuro professionale e sulla decisione legata all'abbandono definitivo della carriera giornalistica.

Matilde vuole punire Flora Ravasi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 18 novembre

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore del 18 novembre.

Le anticipazioni rivelano che Ezio comunicherà ufficialmente le sue dimissioni dalla Palmieri.

Intanto Matilde, dopo aver scoperto la verità sul gioco sporco di Flora, deciderà di parlarne con Vittorio: la donna non vorrà che il gesto della stilista resti impunito, motivo per il quale si confronterà con Conti per capire il da farsi.

Quali saranno le conseguenze nei confronti di Flora? Come se non bastasse, nella puntata che andrà a chiudere la settimana di programmazione su Rai 1, Flora prenderà una decisione importante anche in merito alla sua relazione con Umberto Guarnieri.