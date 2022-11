Tornano le anticipazioni settimanali di Beautiful, relative alle puntate in onda dal 21 al 26 novembre 2022. Nel dettaglio Ridge sospetterà che Quinn nasconda qualcosa è chiederà a Justin di seguirla. Paris invece, comincerà a fantasticare su Finn e per evitare il peggio, deciderà di traslocare, lasciando la casa di Steffy in fretta e furia.

Ridge vuole indagare su Eric e Quinn: anticipazioni Beautiful

In Beautiful le nuove puntate in onda sino al 26 novembre, saranno incentrate su Eric, Quinn e Carter e sul loro strano accordo. Accordo che dovrà rimanere segreto.

Quinn però lo rivelerà a Shauna, la quale verrà quindi a sapere che Eric avrà dato il permesso a Quinn di avere rapporti intimi con Carter Walton.

Brooke e Ridge saranno ancora all'oscuro di tutto, ma vedranno che Eric avrà qualcosa di strano e cercheranno di indagare. Anche Katie vorrà vederci chiaro e si presenterà alla Villa, rimanedo basita nello scoprire che Quinn non sarà lì con Eric. Il padre di Ridge non le darà spiegazioni convincenti e anche Katie comincerà a sospettare che ci sia qualcosa che non va nel matrimonio di Eric e Quinn.

Paris si è presa una cotta per Finn e decide di lasciare la casa di Steffy

Intanto alla casa sulla scogliera, Finn e Steffy si abbandoneranno alla passione.

I due novelli sposi sembreranno aver messo da parte tutti gli attriti dovuti alla ricomparsa di Sheila. Paris invece, comincerà a fantasticare su Finn. I telespettatori di Beautiful avevano già intuito che la ragazza si fosse presa una cotta per il giovane medico e la cosa sarà ancor più evidente in queste nuove puntate. Paris non vorrà mettersi in mezzo a Steffy e Finn e quindi deciderà che sia meglio allontanarsi il più possibile da loro, onde evitare guai.

Paris sarà convinta che l'attrazione che prova per Finn, andrà scemando solo se lei si allontanerà da lui. Per questo deciderà di lasciare la casa di Steffy. La ragazza comunicherà quindi a Finn e Steffy di aver deciso di andare via, dicendo loro di aver trovato finalmente una sistemazione che fa al caso suo. Si guarderà bene dal rivelare il vero motivo del trasloco.

Seppur dispiaciuti per la sua partenza, Steffy e Finn non sospetteranno il vero motivo per cui Paris ha deciso di andarsene.

Beautiful, puntate al 26/11: Justin pedina Quinn per conto di Ridge

Sempre nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, Ridge vorrà vederci chiaro su Quinn, soprattutto dopo che Katie gli ha riferito di aver trovato Eric a casa da solo. Ridge contatterà Justin, il quale dovrà ancora un favore allo stilista. Ridge infatti, non lo aveva denunciato quando rapì e rinchiuse in una gabbia Thomas.

Justin dovrà sdebitarsi e, per farlo, accetterà di seguire Quinn per conto di Ridge. La moglie di Eric, infine, del tutto ignara di essere seguita, andrà al loft di Carter.