Perché è importante

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 14 al 18 novembre metteranno fine ai "giochi sporchi" di Flora Ravasi.

La stilista sta cercando in tutti i modi di ostacolare l'ascesa al successo della giovane e promettente Maria ma, finalmente, Matilde scoprirà cosa come stanno realmente le cose.

Spazio anche alle vicende di Ezio Colombo che, dopo l'ennesima umiliazione subita da Umberto, si dimetterà dal suo incarico.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Nelle ultime puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, Maria ha presentato dei nuovi bozzetti di abiti da lei realizzati, con la speranza che potessero convincere la stilista ufficiale del grande magazzino milanese: la temutissima Flora Ravasi.

Peccato, però, che la fidanzata di Umberto temendo di essere fatta fuori dal suo incarico all'interno del Paradiso delle signore, inizierà a giocare sporco ai danni di Maria, bocciando le sue creazioni nonostante siano di gran livello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 14-18 novembre

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che Maria soffrirà in silenzio per la stroncatura ricevuta da Matilde che, nel frattempo, attuerà l'ennesimo gioco sporco ai danni della giovane Puglisi.

Flora copierà uno degli abiti che era stato realizzato da Maria per la nuova collezione del negozio e lo presenterà con una sua creazione originale.

Un colpo basso quello della stilista che, questa volta, verrà smascherata da Matilde: sarà lei a scoprire la verità su questa intricata vicenda dell'abito copiato e a quel punto deciderà di parlarne subito con Vittorio Conti, per capire come comportarsi nei confronti di Flora.

Occhi puntati anche sulle vicende di Ezio: il papà di Stefania si ritroverà costretto a fare i conti con l'ennesima umiliazione sul lavoro da parte di Umberto e, questa volta, reagirà in maniera inaspettata.

Ezio, consapevole di non aver sbagliato nulla e di non essere in difetto con Umberto, non vorrà chiedergli scusa e deciderà di rinunciare al suo amato lavoro alla ditta Palmieri, annunciando le dimissioni ufficiali.

I video dai social network

Nel frattempo, i fan social della soap continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra Ezio e Gloria: i due avevano scelto di chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, dopo che il papà di Stefania annunciò di voler sposare Veronica.

Le reazioni della rete

Intanto, sui social sono in tantissimi a fare il "tifo" per Maria e la sua ascesa come stilista al Paradiso delle signore.

"Quanta cattiveria nei confronti di Maria, Flora è proprio perfida", ha scritto un commentatore social della soap.

"Maria merita di ricoprire l'incarico di stilista del grande magazzino. Flora ha stufato", ha scritto ancora un altro spettatore.

"Sono certo che Maria riuscirà ad avere ciò che si merita entro la fine di questa settima serie", ha commentato ancora un altro utente che spera nel lieto fine per le vicende della giovane Puglisi.

Tutto quello che devi sapere su Il Paradiso delle signore

Il ritorno di Ludovica Brancia

In vista delle prossime puntate di questa settima stagione, è previsto il ritorno in scena di un volto molto amato dal pubblico.

Trattasi della giovane e affascinante Ludovica Brancia, interpretata da Giulia Arena, la quale tornerà a Milano dopo un lungo periodo di assenza e, soprattutto, dopo aver troncato la relazione con Marcello Barbieri, ormai diventato il "braccio destro" della contessa Adelaide.

La soap sospesa per due settimane

Dal 28 novembre inizierà un periodo di stop per la soap opera nel pomeriggio di Rai 1. Con l'inizio dei Mondiali di calcio 2022, le nuove puntate lasceranno spazio ai match calcistici e saranno sospese per ben due settimane.

I nuovi episodi della settima stagione torneranno in onda a partire da lunedì 12 dicembre, come sempre alle 16:05.

Nessuna pausa a Natale

La buona notizia per i fan de Il Paradiso delle signore, però, è che quest'anno non ci sarà nessuno stop in occasione delle feste di Natale.

La soap andrà in onda regolarmente per tutto il periodo natalizio e non sono previsti ulteriori stop e periodi di pausa, neppure a ridosso delle giornate di Natale e Capodanno.