Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, con le nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e in replica su RaiPlay. Le anticipazioni si concentrano su Flora, che ha copiato l'abito di Maria. Un gesto che potrebbe costarle davvero caro, visto che la contessa Adelaide non aspetta altro che una sua mossa falsa per metterla al tappeto. Matilde scopre il brutto gesto della giovane Ravasi, ma farà la spia con Adelaide? Bel frattempo, Ezio prende una decisione improvvisa e inaspettata.

Flora copia l'abito di Maria: Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore rivelano che Flora commetterà un passo falso. Stanca delle continue pressioni di Adelaide, perderà anche la sua inventiva e sarà a corto di idee. Sebbene l'abbia sempre criticata, la giovane Ravasi è rimasta incantata da un modello di Maria.

Con un gesto impulsivo, Flora copia l'abito di Maria in tutto e per tutto. Sembra andare tutto liscio, fino al momento in cui Matilde non lo scopre. Ora sta a lei decidere se raccontare tutto ad Adelaide oppure salvare la stilista. Che cosa farà?

Ezio si licenzia: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7

Clara non smette di far preoccupare Don Saverio, che scopre un'altra sua bugia.

Il secondo lavoro della giovane consiste nel lavare le scale in un palazzo. Armando, intenerito dalla situazione, si offre di aiutare la ragazza, che non altro modo di procurarsi i soldi necessari per aiutare la sua famiglia.

Nel frattempo, come raccontano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Ezio ha l'ennesimo confronto con Umberto, che lo umilia senza ritegno.

Stavolta però, Ezio non abbassa la testa e stupisce il commendatore dando le sue dimissioni dalla ditta Palmieri.

Matilde tradisce Flora? Spoiler Il Paradiso delle Signore 7

Marco ha deciso di lasciare la professione di giornalista, ma l'incontro con un professionista scuote qualcosa dentro di lui, facendolo riflettere sulla sua scelta.

Forse, ha agito d'impulso ed è troppo giovane per rinunciare ai suoi sogni.

Intanto, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci svelano che Matilde avrà in mano le sorti di Flora. I sospetti di Adelaide erano ben fondati, ma cosa è meglio fare ora? Tradire la giovane Ravasi dando la possibilità alla contessa di farla licenziare e rovinare la sua carriera o salvarla?

La scelta non è semplice e la contessa è pronta ad agire il prima possibile. A distrarla però, sembra esserci il bel Marcello, con il quale ha instaurato un rapporto che sta andando ben oltre la semplice stima reciproca.