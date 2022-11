La soap turca Terra Amara prosegue la propria messa in onda televisiva su Canale 5. Nell’episodio di venerdì 25 novembre 2022 ci sarà una grande novità riguardo al rapporto tra Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Quest’ultimo si dirà pronto a voltare pagina lasciandosi trasportare dal sentimento per la dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova), arrivata da poco in città. Il vero padre del piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) e la sua ex si diranno addio.

A questo punto l’uomo, incitato anche dal padrino Ali Rahmet Fedeli (Kerem Alisik), sarà finalmente libero di concentrarsi sulla giovane dottoressa da poco arrivata.

Trama Terra amara, episodio del 25 novembre: Yilmaz interessato a Mujgan

Nel corso della 77^ puntata della serie tv che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 25 novembre dalle ore 14:10 circa, per cominciare Yilmaz dimostrerà un certo interesse nei confronti della dottoressa Mujgan, giunta in città per prendere servizio nell’ospedale pubblico locale.

Il protagonista dello sceneggiato sceglierà di seguire il consiglio del padrino Fekeli, pertanto - prima di intraprendere una nuova relazione sentimentale - vorrà essere sicuro di non provare più nulla nei confronti della sua ex fidanzata Zuleyha, a cui continua spesso a pensare.

Zuleyha e l’ex lasciano alle spalle la loro storia d’amore in maniera definitiva

A questo punto, per accertarsi che il suo cuore sia veramente "libero", Akkaya deciderà di avere un confronto con la moglie di Demir: durante l'ennesimo faccia a faccia si arriverà a una conclusione: il breve incontro tra Zuleyha e Yilmaz sancirà definitivamente la fine della loro passata storia d’amore.

I genitori del piccolo Adnan smetteranno quindi di credere in possibile un futuro insieme.

Spoiler turchi prossime puntate: Yilmaz e Mujgan si baciano, Zuleyha sarà gelosa

Intanto le anticipazioni su ciò che succederà nei successivi episodi di Terra Amara, raccontano che Yilmaz si darà da fare corteggiando Müjgan, evitando di dirle però di essere stato in carcere diversi mesi per aver difeso la sua ex fidanzata Zuleyha.

Inoltre la dottoressa e Akkaya si scambieranno il loro primo bacio dopo aver avuto un litigio.

I pettegolezzi sull’avvicinamento tra i due inizieranno a circolare e il fastidio di Zuleyha sarà più che evidente, infatti farà fatica a nascondere la sua gelosia al marito Demir.