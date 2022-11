Continua su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda dal 14 al 19 novembre, Ridge e Brooke vorranno capire il motivo per cui Eric è tornato insieme a Quinn, nonostante lo avesse tradito e a tal fine chiederanno a Justin di indagare sulla Fuller. Inoltre tra Finnegan e Steffy si riaccenderà la passione, mentre Eric dirà a Carter che Quinn resta pur sempre la signora Forrester.

Eric non vuole dire a Ridge e Brooke il motivo per cui non è tranquillo

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 14 al 19 novembre, Ridge domanderà a Eric come hai ha deciso di far tornare Quinn nella sua abitazione. Il patriarca Forrester gli farà presente che non ha scordato quanto fattogli dalla Fuller, ma che comunque vuole darle un'altra occasione. Intanto la donna racconterà a Carter che il marito li vuole vedere insieme, solo perché in questo modo potrà essere felice. Inoltre Ridge e Brooke proveranno a capire i motivi che portano Eric a non essere sereno, anche dopo aver fatto pace con la moglie. L'uomo però non avrà alcuna intenzione di dire nulla.

Finnegan si sfoga con Paris

Secondo le anticipazioni televisivo fino al 19 novembre, Wyatt vedrà Quinn nell'ufficio di Carter e le mostrerà tutta la sua insofferenza, ribadendole come non deve scordare che il marito ha dimostrato di amarla. Intanto Finnegan e Steffy parleranno con Paris, dicendole come Sheila è una persona pericolosa e che si dovrà restare sempre in allerta.

Inoltre Ridge e Brooke si recheranno a casa di Eric e gli replicheranno la loro avversità alla prosecuzione del suo rapporto con Quinn.

Nel frattempo l'anziano Forrester sarà da solo nella villa, in considerazione del fatto che la moglie si trova con lo Walton. Finnegan invece confesserà a Paris il suo reale stato d'animo in merito all'allontanamento forzato avuto con la madre Sheila.

In tutto questo il medico e Steffy si scambieranno un tenero bacio, mentre Katie sarà in ansia per la situazione di Eric e manifesterà la sua paura, che l'uomo accetti qualsiasi cosa pur di non rimanere in solitudine.

Quinn dice a Shauna che Eric ha dato il suo benestare all'unione con Carter

In base agli spoiler della prossima settimana, Quinn rivelerà all'amica Shauna come Eric abbia espresso il proprio consenso all'unione con Carter. Intanto Eric discuterà proprio con lo Walton, ribadendogli come la Fuller resti comunque la signora Forrester. Aggiungerà che la relazione non potrà mai essere vera e che Ridge non dovrà mai venire a conoscenza dell'intesa raggiunta.

Nel frattempo Brooke e Ridge inviteranno Justin a porre in essere delle indagini sul conto di Quinn. Infine Katie manifesterà a Brooke tutte le sue perplessità sul comportamento di Eric ed alla fine deciderà di parlare proprio con lui. L'uomo però si mostrerà fermo sulle proprie posizioni.