Alessandro Tersigni lancia nuove anticipazioni sulle trame Il Paradiso delle Signore 7 che andranno in onda nelle prossime settimane. Nella stagione attuale, Vittorio deve vedersela con Adelaide, che è riuscita a ottenere le quote spettanti a Umberto, accettando il compromesso proprio da Dante, colui che per un soffio non era riuscito a prendere il grande magazzino all'odiato Conti. Nonostante il peggio sia passato, non è detto che a breve Vittorio debba fare una scelta inaspettata e molto dolorosa.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: Vittorio Conti alle strette

In un'interessante intervista rilasciata a TvSerial, Alessandro Tersigni ha parlato delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, spiazzando gli affezionati telespettatori della soap in onda su Rai. L'attore ha ripercorso gli ultimi episodi della scorsa stagione, nei quali Conti ha rischiato di perdere per sempre il grande magazzino per colpa di Dante, se non fosse per il pentimento in extremis di Romagnoli, decisivo per riconquistare la sua bella Beatrice e voltare pagina.

Nonostante ciò, ora c'è anche Adelaide al comando, che ha affidato la sua mansione a Matilde, sperando in una disfatta di Flora. Il clima non è dei migliori e, a complicare la posizione della bella Frigerio, c'è proprio il suo interesse nei confronti di Vittorio, tra l'altro ricambiato.

Matilde non se la sentirà di andare contro l'uomo che ama ma, come ha anticipato Tersigni, ci saranno altri personaggi che metteranno i bastoni tra le ruote a Vittorio e tutto il suo staff, costringendolo a prendere una decisione molto forte.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni: 'Magazzino a rischio chiusura'

L'attore ha dunque svelato che Vittorio verrà messo alle strette da altre persone, che lo ostacoleranno nella gestione del grande magazzino. Stando dunque a queste inedite anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Conti potrebbe arrivare a chiudere il suo amato grande magazzino.

Ma chi arriverà di così importante per mettere a repentaglio il futuro del Paradiso? Al momento, Alessandro Tersigni non si è sbilanciato, regalando però spoiler sul futuro sentimentale di Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, Marta torna? la risposta di Tersigni

Alessandro Tersigni ha confermato che in questa stagione de Il Paradiso delle Signore Vittorio avrà un nuovo amore che, con molte probabilità, sarà Matilde. I due si avvicineranno nel corso delle prossime puntate, nonostante le paure di entrambi di lasciarsi andare.

E per quanto riguarda Marta, tornerà ne Il Paradiso delle Signore? Tersigni ha spento le speranze dei fan, rivelando che, almeno per il momento, la bella Guarnieri resterà all'estero e che Vittorio volterà pagina con Matilde.