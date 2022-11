L'ingresso di sei nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip, sembra aver incrinato molti equilibri all'interno del gruppo. Antonella, in particolare, sta soffrendo la presenza di almeno un paio di vippone, e lo dimostra con atteggiamenti che i telespettatori reputano infantili e un po' prepotenti. Nelle scorse ore, ad esempio, l'influencer ha zittito malamente Edoardo e i fan hanno protestato perché lui non si ribellerebbe abbastanza.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Oggi, venerdì 4 novembre, nella casa del Grande Fratello Vip la tensione è palpabile.

L'arrivo nel gruppo di ben sei volti nuovi, ha agitato alcuni veterani, in primis la permalosa Antonella.

Da ore, infatti, la ragazza si mostra nervosa e suscettibile e, anziché prendersela con chi le sta dando fastidio, si sta sfogando con Edoardo.

Nel pomeriggio appena trascorso, Fiordelisi ha zittito malamente Donnamaria mentre stava discutendo con Patrizia di una questione importante.

Non appena il vippone ha cercato di inserirsi nel discorso per dire la sua opinione, l'influencer ha detto: "Ma ti stai zitto?".

La 24enne ha ripetuto queste parole più volte e il giovane si è limitato a ribattere: "Ma che fai? Sei scema?".

Il parere del pubblico del Grande Fratello Vip

Edoardo non ha protestato più di tanto per l'atteggiamento un po' prepotente di Antonella, ma molti spettatori del Grande Fratello Vip si sono esposti per criticare la giovane sui social network.

"Ma perché si fa trattare così? Vi prego", ha chiesto un'utente di Twitter raggelata dal silenzio di Donnamaria dopo che Fiordelisi l'ha ripetutamente zittito davanti a tutti per portare avanti la sua conversazione.

Altri fan del reality Mediaset, invece, hanno pensato bene di accodarsi ad un pensiero che Ginevra Lamborghini ha espresso qualche settimana fa in diretta su Canale 5: "Aveva ragione lei, scappa Edo".

"Ma questa è fuori, poverina", ha scritto un'altra persona che ha assistito al momento in cui la vippona ha tolto bruscamente la parola al fidanzato pur di continuare ad avere l'attenzione di tutti solo su di sé.

Gradimento in picchiata per l'influencer del Grande Fratello Vip

Iniziano a diventare tanti gli atteggiamenti di Antonella che non stanno piacendo al pubblico del Grande Fratello Vip.

Dopo essere stata eletta la preferita per due settimane consecutive all'inizio della settima edizione, Fiordelisi è incappata in vari scivoloni, ovvero in comportamenti che la maggior parte degli spettatori non ha né condiviso né apprezzato.

L'avvicinamento ad Antonino per strategia per far ingelosire Edoardo, le frecciatine gratuite a Ginevra, gli scontri con quasi tutte le donne del cast, sono solo alcuni dei motivi per i quali la ragazza non figura più in cima alla lista dei preferiti della gente a casa.

Anche Sonia Bruganelli ha fatto notare che la 24enne di Salerno piace sempre meno a chi guarda il reality Mediaset, soprattutto per le reazioni esagerate e a volte poco spontanee che ha quando accade qualcosa tra le mura di Cinecittà.

Le cose poco carine che Antonella ha detto a Micol Incorvaia lo scorso 3 novembre, ad esempio, hanno fatto storcere il naso a quella fetta di pubblico che pensa sia stata scortese e fintamente gelosa.

Anche la storia d'amore con Donnamaria non convince al cento per cento: un parere che sposano molti spettatori, è che l'influencer sarebbe più interessata ad Antonino ma, non essendo corrisposta, si sarebbe buttata tra le braccia di Edoardo pur di avere una storia d'amore all'interno del programma al quale sta partecipando da oltre un mese e mezzo.