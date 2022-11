Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 14 novembre, non possono mancare nuovi e avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Flora e Maria. Tra le due regna un'aria molto tesa. La giovane sarta è intenzionata a fare colpo sulla stilista e lavora sodo affinché possa apprezzare i suoi lavori. Tuttavia, la giovane Ravasi teme che Puglisi possa rubarle il posto al magazzino ed è molto critica nei suoi confronti.

D'altronde, in diverse occasioni, la sarta ha ottenuto diversi commenti positivi e apprezzamenti per i suoi bozzetti, generando un grande senso di invidia nella giovane stilista.

Flora scarta l'abito della sarta del Paradiso

Durante il prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, in seguito ai recenti avvenimenti che lo vedono ingiustamente coinvolto, Marco è seriamente intenzionato a lasciare la sua amata carriera nel mondo del giornalismo. Tuttavia, nel momento in cui lo comunica a Stefania, quest'ultima non può credere che il suo fidanzato sia davvero disposto a dire addio al suo lavoro. Pertanto, inizia a pensare ad un modo per aiutarlo: per questo, le viene in mente un piano che potrebbe rivelarsi infallibile.

Successivamente, dopo aver visionato l'abito proposto da Maria, la stilista Flora esprime un giudizio del tutto negativo. Inoltre, si reca personalmente da Vittorio per informarlo di aver deciso di scartarlo. Ciò provoca una reazione accesa da parte di Matilde, la quale ha sempre creduto nelle grandi capacità di Puglisi.

Un brindisi al Paradiso tra Umberto e Flora

Nel contempo, Adelaide viene a sapere di una serra abbandonata a Milano ed è intenzionata ad acquistarla. Pertanto, si rivolge a Marcello affinché si informi sull'immobile in questione. Intanto, Ezio prende una decisione molto importante. Attualmente, a causa degli spiacevoli recenti avvenimenti, non può vivere sotto lo stesso tetto di Veronica.

Fortunatamente, può contare sul grande appoggio di Vittorio, il quale si è messo a sua completa disposizione proponendogli di andare a vivere a casa sua temporaneamente, almeno finché le acque non si saranno calmate. Dopo averci riflettuto attentamente, il signor Colombo accetta volentieri.

Infine, in seguito al gesto commesso da Flora, il suo fidanzato Umberto è molto fiero di lei perché si è liberata temporaneamente della persona che potrebbe rubarle il posto all'interno del Paradiso, ossia Maria Puglisi. Per l'occasione, il Commendatore le propone di festeggiare, brindando in onore del suo piano astuto.