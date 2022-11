La puntata di Un posto al sole del 21 novembre sarà ricca di colpi di scena e novità per i protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Manlio vorrà vedere Niko e l'avvocato Poggi non saprà se incontrarlo, mentre Eugenio sarà più presente in famiglia e, pertanto, Viola e Antonio saranno sereni. Nel frattempo, Bianca vorrà organizzare una festa per Antonello e Franco e Angela dovranno gestire la decisione della loro bambina.

Un posto al sole, anticipazioni 21/11: Manlio vuole vedere Niko

Nell'episodio di Un posto al sole del 21 novembre ci sarà un ritorno inaspettato.

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole rivelano che Manlio tornerà nella vita di Niko e dei cari di Susanna. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono un dettaglio in più riguardo quello che succederà a chi aveva voluto bene alla giovane Picardi. A tal proposito, il papà di Susanna vorrà incontrare l'avvocato Poggi e, a quel punto, il figlio di Renato non saprà se vedere il suo ex suocero. Al momento, non è chiaro come mai Manlio si riaffaccerà nella vita di Niko e quali siano le sue intenzioni.

Un posto al sole, trama 21/11: Eugenio è più presente con Viola e Antonio

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Viola aveva deciso di chiudere il suo matrimonio con Eugenio. La sparatoria di Lello Valsano, alla quale era scampata, aveva fatto riflettere la professoressa Bruni, su quanto sia stata di ostacolo la professione di suo marito e quanto abbia portato il consorte lontano da casa, dovendo sostenere ritmi lavorativi eccessivi.

Fortunatamente, però, nell'episodio della soap partenopea del 21 novembre ci sarà una piacevole svolta. Le anticipazioni rivelano che Eugenio sarà più presente nella vita di Viola e Antonio e, pertanto, Bruni e il piccolo Totò saranno più sereni. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non forniscono dettagli riguardo la decisione della figlia di Ornella e se cambierà idea su suo marito, tentando di ritornare insieme a Nicotera.

Un posto al sole, puntata 21/11: Bianca vuole organizzare una festa per Antonello

Nella puntata di Un posto al sole del 21 novembre, inoltre, verranno trattate le vicende della famiglia Boschi. A tal proposito, le anticipazioni rivelano che Bianca vorrà organizzare una festa per Antonello. La nipote di Giulia sarà intenzionata a sorprendere il suo compagno di classe, per il quale ha preso una cotta e vorrà stupirlo. A quel punto, Franco e Angela dovranno gestire e accettare la scelta della loro figlia. Al momento, non è chiaro se il bambino sarà felice di quanto farà la sua amica o se si arrabbierà con lei.