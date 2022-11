Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55, tenendo compagnia a numerosi telespettatori. Durante il prossimo episodio del 16 novembre, non possono mancare nuovi ed avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Salvatore. Da quando è tornato, tutti cercano di stargli accanto perché si rendono conto che sta vivendo un momento molto difficile. Per quanto stia provando a dimenticare la sua amata Anna, voltando pagina, la nostalgia e il dispiacere prendono comunque il sopravvento.

Fortunatamente, può contare sull'appoggio di tutte le Veneri e dei suoi amici più cari. Soprattutto di Elvira.

Evento letterario al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, per cercare di risollevare l'animo di suo nipote, Adelaide organizza un evento letterario al Circolo. Marco dovrà presenziare come giudice di gara per stabilire quale scrittore sarà il più meritevole. In questo modo, potrebbe capire che non deve abbandonare per sempre la sua carriera come giornalista, poiché quella è la sua strada.

Nel contempo, Irene si rende conto che Clara continua a mentire. Non è stata sincera sul suo lavoro. Oltre a vestire i panni da Venere del magazzino meneghino, ha un secondo lavoro che le serve per mantenere la sua famiglia.

Tuttavia, lo ha tenuto nascosto. Invece, Armando sprona Vito a fare il primo passo nei confronti di Maria, affinché la giovane sarta si renda conto dei sentimenti del contabile.

Flora si sente in colpa nei confronti della sarta del Paradiso

Intanto, dopo il gesto che ha compiuto di recente nei confronti di Maria, la giovane stilista del Paradiso inizia a sentirsi in colpa.

Divorata dal rimorso, si confida con il suo fidanzato Umberto. Questi, però, al contrario la incita a non demordere e a proseguire su questa strada per liberarsi definitivamente della sarta. Così facendo, Flora non rischierebbe più di perdere il suo posto di lavoro, poiché non avrebbe più concorrenza.

Infine, Salvatore sta attraversando un momento molto difficile.

Per aiutarlo a dimenticare, Elvira si fa in quattro, ma i suoi tentativi vengono fraintesi. Il giovane Amato, senza volerlo, la tratta molto male. Fortunatamente, prima che lui partisse per Londra, si sono ben chiariti. Ora che ha fatto ritorno a Milano, inizia a sentire molto il bisogno di supporto emotivo. Da un lato, vuole andare avanti, dall'altra i ricordi gli impediscono di voltare pagina. Pertanto, sconfortato, si apre con Elvira confidandole il suo stato d'animo.