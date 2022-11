Nella puntata del 22 novembre de Il Paradiso delle Signore, i protagonisti saranno scossi dall'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano, inoltre, che Ezio continuerà a mentire a Veronica e si confiderà con Gloria. Nel frattempo, Adelaide avrà il sentore che fra Umberto e Flora possano esserci problemi e chiederà a Marcello di indagare.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 22/11: John Fitzgerald Kennedy viene assassinato

Come già avvenuto in passato, per eventi importanti, che hanno segnato la storia, anche nell'episodio de Il Paradiso delle signore del 22 novembre, ci sarà un riferimento a quanto accaduto nel 1963 negli Stati Uniti.

Le anticipazioni della soap pomeridiana di Rai 1 rivelano che i dipendenti del negozio diretto da Vittorio saranno scossi per l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Al momento, non è chiaro in che modo apprenderanno la notizia i collaboratori di Conti e se verranno a sapere il fatto di cronaca dalla radio o in altro modo. Già in passato, in altre occasioni, le Veneri e i colleghi del magazzino e degli uffici, si erano riuniti nell'atelier, guardando insieme la televisione, per seguire quanto accaduto in Italia o nel mondo.

Il Paradiso delle signore, trama 22/11: Ezio mente a Veronica

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore del 22 novembre, verranno trattate le vicende della famiglia Colombo.

A tal proposito, Ezio continuerà a riempire di menzogne Veronica e preferirà non rivelare alla sua fidanzata di essersi licenziato. Nelle recenti puntate della fiction, il papà di Stefania aveva avuto un diverbio con Umberto Guarnieri e aveva preferito rassegnare le dimissioni, non riuscendo a trovare un punto di incontro con il suo capo.

In quell'occasione, Ezio non aveva trovato il coraggio di tornare a casa e raccontare l'accaduto a Zanatta, ma aveva preferito trovare conforto in Gloria. Inoltre, nell'episodio, Colombo racconterà a sua moglie i suoi progetti imprenditoriali, nel commercio del tessuto denim.

Il Paradiso delle signore, puntata 22/11: Adelaide pensa che Umberto e Flora siano in crisi

Adelaide, invece, continuerà a non riuscire a dimenticare suo cognato e tenterà di fare luce su come stiano andando le cose fra Guarnieri e la stilista. A tal proposito, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 22 novembre rivelano che la contessa Di Sant'Erasmo inizierà ad avere il sentore che le cose fra Umberto e Flora non stiano andando bene e arriverà a pensare che la coppia sia in crisi o abbia qualche problema. Per riuscire a fare luce sulla vicenda, la zia di Marco si rivolgerà a Marcello e chiederà al barista di scoprire se le cose fra l'imprenditore e Gentile stiano andando per il verso giusto o se ci sia qualche problema fra di loro.

Nel frattempo, Alfredo tenterà di spronare Vito a fare il primo passo con Maria, dichiarandole il suo amore. Perico, inoltre, proverà a strappare un invito a Irene, ma non riuscirà a uscire con Cipriani. Vittorio, invece, dirà a Matilde di volere continuare a lavorare con lei.