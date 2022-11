Nelle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse in televisione dal 21 al 25 novembre, ci saranno importanti novità, riguardanti l'omicidio di Susanna. A tal proposito, le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Lello Valsano otterrà uno sconto della pena e Niko telefonerà a Manlio. A quel punto, Picardi chiederà a Poggi di andarlo a trovare in carcere e, durante l'incontro, il detenuto svelerà all'avvocato il suo piano per fare in modo che il boss non esca di prigione. L'intento del papà di Susanna sarà quello di risolvere la faccenda in modo drastico.

Un posto al sole, anticipazioni al 25/11: Lello Valsano ha uno sconto di pena

Lello Valsano ha ucciso Susanna e ferito gravemente Viola. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, il boss del clan Argento era stato arrestato ma, nelle puntate che andranno in onda fino al 25 novembre ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni rivelano che il detenuto avrà una riduzione della pena. A quel punto, Niko sarà amareggiato e telefonerà in carcere a Manlio. L'ex compagno di Adele chiederà all'avvocato Poggi di andare a trovarlo in prigione, per informarlo di un piano che ha in mente, per evitare che il camorrista abbia sconti. Niko affermerà di volere aspettare la sentenza, mentre Manlio lo presserà a sentire cosa ha escogitato, per scongiurare tale eventualità.

Un posto al sole, trame al 25/11: Niko non sa cosa fare con Manlio Picardi

Nel frattempo, Niko continuerà ad essere titubante e non saprà se dare retta o meno a Manlio e, pertanto, sarà indeciso se andare o meno in carcere a trovare suo suocero. Giulia e Renato, invece, tenteranno di fornire consigli al figlio, ma il giovane Poggi, sentendo le parole dei genitori, rivivrà il dramma per la perdita di Susanna.

Inoltre, il fratello di Angela tenterà di riflettere da solo e non chiuderà occhio di notte e si recherà al belvedere di Palazzo Palladini. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse fino al 25 novembre, rivelano che, a quel punto, Raffaele troverà suo nipote e gli racconterà come ha fatto a superare il dolore per la perdita di Rita.

Un posto al sole, puntate al 25/11: Niko scopre che Manlio Picardi vuole eliminare Lello Valsano

Le parole di Raffaele toccheranno al cuore Niko, che deciderà di andare a trovare Manlio in carcere. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle puntate fino al 25 novembre ci sarà un colpo di scena. A tal proposito, una volta di fronte a suo suocero, l'avvocato Poggi scoprirà che Picardi ha in mente un piano per risolvere la faccenda ed eliminare in modo drastico Lello Valsano. Il papà di Susanna ha molte conoscenze e Niko si pentirà subito di essere andato al colloquio con suo suocero. Al momento, non è chiaro cosa risponderà Poggi, di fronte alle parole del detenuto e se informerà Eugenio Nicotera di quanto scoperto.