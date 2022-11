La soap opera italiana Il Paradiso delle signore prosegue la propria messa in onda sul piccolo schermo dal lunedì al venerdì.

Nell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 14 novembre 2022, la stilista Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) farà infuriare pesantemente la new entry Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti) dopo aver disprezzato un lavoro eseguito dalla ricamatrice Maria Puglisi (Chiara Russo).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 14 novembre: Stefania vuole far cambiare idea al fidanzato Marco

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nel corso della 46^ puntata stagionale dello sceneggiato di Rai 1, in programmazione lunedì 14 novembre nella consueta fascia pomeridiana, per cominciare a catturare l’attenzione sarà ancora Marco (Moisè Curia): il giovane dopo essere stato messo in cattiva luce da Umberto (Roberto Farnesi) e il fratello Tancredi (Flavio Parenti) sarà più deciso che mai a non lavorare più nel mondo del giornalismo.

A voler convincere il parente di Adelaide (Vanessa Gravina) a fare un passo indietro su questo proposito ovviamente non potrà che essere la sua fidanzata Stefania (Grace Ambrose): la fanciulla sembrerà avere la soluzione.

Intanto Flora finalmente darà un giudizio sull’abito realizzato da Maria e - purtroppo per lei - non sarà certo un apprezzamento. Infatti la compagna del commendatore Guarnieri comunicherà a Vittorio (Alessandro Tersigni) di aver scartato il vestito della ricamatrice del grande magazzino milanese: la dura reazione di Matilde Frigerio non tarderà ad arrivare.

Adelaide vuole acquistare una serra abbandonata, Flora festeggia con Umberto per essersi liberata di Maria

Successivamente la contessa di Sant’Erasmo si servirà della complicità del suo alleato Marcello (Pietro Masotti) per riuscire a comprare una serra abbandonata: nello specifico il giovane Barbieri avrà il compito di ottenere delle informazioni sull’immobile su cui la contessa ha messo gli occhi.

Nel contempo il signor Ezio Colombo (Massimo Poggio) accetterà di alloggiare nell’appartamento di Vittorio, su invito del direttore.

Per concludere Flora, dopo aver lavorato come al solito tra le mura del lussuoso negozio del capoluogo lombardo, festeggerà il proprio trionfo con il commendatore Umberto, per essersi sbarazzata della scomoda rivale Maria, come desiderava da tempo.