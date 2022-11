L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di sei nuovi concorrenti ha smosso le dinamiche del reality. In neppure 24 ore, infatti, la maggior parte delle new entry si sono rese protagoniste di momenti di Gossip, di litigio e di frecciatine tra "coppie".

Antonino, ad esempio, non ha nascosto di trovare interessante Micol: Giaele ha reagito alla notizia invitando la ragazza a darsi da fare con i grattini che tanto piacciono a Spinalbese.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Non sono passate neanche 24 ore da quando Micol ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip e già si è creato creato scompiglio tra due concorrenti.

Chi si aspettava che la sorella di Clizia mettesse i bastoni tra le ruote ad Antonella nella relazione con Edoardo, rimarrà stupito nello scoprire che il primo col quale ha avuto un avvicinamento la giovane è stato Antonino.

Il bel parrucchiere si è subito esposto dicendo di trovare molto interessante la neo inquilina, sia dal punto di vista fisico che caratteriale.

"A me lei piace", ha ammesso Spinalbese mentre chiacchierava in giardino con alcuni compagni d'avventura tra cui Giaele.

Incorvaia ha risposto alla provocazione del ligure dicendo che prima di sbilanciarsi deve avere la possibilità di "annusare" l'altra persona, quindi le serve tempo.

Non ha tardato ad arrivare la prima frecciatina di De Donà: "Preparati perché tra qualche giorno ti chiederà di farle i grattini".

Insofferenza tra le mura del Grande Fratello Vip

Micol ha subito precisato che a lei non piace il genere di coccole che Antonino e Giaele si sono fatti per settimane, ma Spinalbese ha fatto orecchie da mercante e ha detto: "C'è sempre un inizio per tutto. Poi hai anche le unghie lunghe, a differenza sua che non fa neanche più i massaggi".

L'influencer De Donà si è intromessa nel botta e risposta che stavano avendo il parrucchiere e la commessa dicendo all'amico: "Ti lascio lei per i grattini, anzi ti lascio a questo amore folle".

Giaele è sembrata un po' indispettita dal modo in cui Antonino stava flirtando con Incorvaia, anzi non ha fatto nulla per nasconderlo.

"Sta per partire la dinamica. Aspettate", ha commentato una spettatrice che ha assistito in diretta all'avvicinamento tra l'ex di Belen e la sorella di Clizia, ma anche alla reazione stizzita di Giaele.

Nuovi intrecci al Grande Fratello Vip

I sei nuovi concorrenti che sono stati presentati nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 3 novembre, hanno già creato il "panico" nella casa.

Oriana, ad esempio, non ha perso tempo e si è intromessa in alcune dinamiche che stanno a cuore al pubblico. Trovandosi a parlare con Antonino e Giaele, la venezuelana ha chiesto se tra loro ci siano stati rapporti intimi come è sembrato dalle immagini dei giorni scorsi in cui i due erano sotto le coperte.

Spinalbese ha negato, dicendo che De Donà gli ha solo fatto dei "grattini", ma la giovane Marzoli è apparsa piuttosto scettica.

La nuova arrivata, inoltre, ha già fatto arrabbiare Antonella Fiordelisi in almeno due occasioni: la napoletana ha reagito male ai consigli che la nuova arrivata ha dato a Edoardo sulla loro storia d'amore, tanto da ripromettersi di non lasciargliene passare neanche una in futuro.

Vedendo la coinquilina fare ginnastica con addosso soltanto uno striminzito costume da bagno, la 24enne ha detto che sarebbe stato meglio mettere almeno un pantaloncino.

"Io faccio quel c...o che voglio", ha risposto stizzita Oriana, prima dell'intervento di Luca Onestini che alleggerito la situazione.