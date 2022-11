La terza stagione della fiction Mina Settembre si farà. La conferma arriva da parte di Fabrzio Cestaro, uno degli sceneggiatori della serie cult di Rai 1, intervistato da FanPage. Tuttavia, per ragioni tempistiche, i nuovi episodi non potranno andare in onda prima del 2024. Gli autori sono già in fase di lavorazione, pronti a stupire il pubblico con nuove appassionanti storie.

Mina Settembre 3 si farà

Già da un paio di settimane i fan avevano iniziato a chiedersi se ci fosse o meno la possibilità di una terza stagione di Mina Settembre. Questo conferma quanto la serie sia amata dal pubblico.

Difatti la trepidante attesa di nuovi episodi, parte già quando va ancora in onda la seconda stagione. Del resto Mina Settembre è così: una fiction che ti entra dentro e che vorresti vedere sempre. Il successo di pubblico è dovuto soprattutto alla semplicità delle vicende raccontate: la giovane protagonista affronta la vita giorno per giorno cercando di sistemare anche quella degli altri. Argomenti sociali si mescolano a vicende sentimentali, senza tralasciare un certo filone comico o ancora una buona dose di mistero. Questo mix ha fatto si che la fiction con Giuseppe Zeno e Serena Rossi ottenesse un eccellente riscontro in termini di ascolti. E dunque ben venga la terza stagione. Proprio sul ruolo di Gelsomina: 'Il lavoro dell’assistente sociale non è quello del poliziotto che trova il cadavere e indaga, i casi devono essere credibili rispetto all’attività di Mina'.

Mina Settembre: la terza stagione potrebbe andare in onda nel 2024

La conferma ufficiale della terza stagione di Mina Settembre giunge da Fabrizio Cestaro, uno degli sceneggiatori della fiction. A quanto pare il soggetto dei nuovi episodi è già stato realizzato. Dunque sembra si sia già a buon punto, anche se ci vorrà del tempo per girare le nuove puntate.

A tal proposito, infatti, è bene sottolineare che la nuova stagione potrebbe andare in onda a 2024 inoltrato. Del resto serve del tempo materiale per sviluppare al meglio la scrittura, oltre che per realizzare i nuovi episodi. Ovviamente la data di messa in onda di Mina Settembre 3 potrebbe subire delle piccolo variazioni, dovute alle scelte di palinsesto dei vertici Rai.

Mina Settembre 3, Cestaro: 'Le riprese inizieranno nella primavera 2023'

"L'idea è di entrare in produzione già nella primavera del 2023". Con questa dichiarazione Cestaro conferma che le riprese potrebbero inizierà già ad inizio anno prossimo, in modo da poter vedere sul piccolo schermo i nuovi episodi già nel 2024. Per quanto riguarda la sceneggiatura non ha potuto anticipare molto. "Stiamo modificando il soggetto per riuscire ad andare incontro alle esigenze degli attori. Non è semplicissimo ma ci proviamo". Stando a quanto affermato dallo sceneggiatore potrebbero non mancare colpi di scena. Difatti qualche attore potrebbe decidere di voler lasciare il cast e questo richiederebbe una riscrittura della sceneggiatura.