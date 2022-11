Sophie Codegoni e Alessandro Basciano diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo è stata proprio l'ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne questo martedì 29 novembre 2022 con un video su Instagram, che la ritrae in compagnia del fidanzato mentre si sottopone ad un'ecografia.

Il video e i messaggi di auguri ai futuri genitori su Instagram

"Voi credete nel destino ? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo", ha esordito così Sophie Codegoni con un post su Instagram, riferendosi al primo incontro con il fidanzato Alessando Basciano al GF Vip 6.

"L'amore che oggi ci ha portato la felicità più grande che potessimo provare", ha aggiunto la 22enne. "E adesso che dire, la tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando", ha inoltre scritto Codegoni, annunciando con un video di essere in dolce attesa del suo primo bebé dal suo compagno Basciano.

La lieta notizia è stata infine accolta da diversi vip, che sui social hanno espresso la propria felicità con messaggi d'auguri ai due ex gieffini. Tra questi l'influencer Deianira Marzano, che ha commentato: "No, vabbé, vi amo. Io sono la madrina social che dal primo giorno disse si ameranno. Ti ricordi Alessandro Basciano che ti dissi prima di conoscerla? Che vi sareste innamorati. Che bello, non sai come sono felice per voi.

Che grande gioia". Anche la modella venezuelana Delia Duran ha espresso la sua gioia per l'ex compagna d'avventura: "Auguri tesoro". E infine è arrivato il commento della showgirl e influencer Giulia Salemi, che ha scritto: "Congratulazioni".

La storia d'amore tra Codegoni e Alessandro Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti a fine 2021 nella casa del Grande Fratello Vip 6, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nonostante i loro iniziali litigi e incomprensioni, i due si sono innamorati e hanno deciso di fare passi importanti per costruire un futuro insieme.

Una volta terminata l'esperienza nella casa di Cinecittà, Codegoni e Basciano hanno scelto di convivere a Milano e fare il primo tatuaggio di coppia.

A settembre 2022 l'ex tronista genovese classe 1989 ha chiesto alla giovane influencer Sophie di sposarlo, facendole una romantica proposta inaspettata con tanto di anello sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Nelle scorse ore, a tre mesi da quel giorno, Alessandro e Sophie hanno annunciato che stanno per diventare genitori.

Chi è Sophie Codegoni: la carriera sui social e in tv

Nata Tradate, in provincia di Varese il 22 dicembre 2000, Sophie Codegoni ancora teenager si è trasferita a Rimini per iniziare a lavorare come indossatrice per Chiara Ferragni. Successivamente era stata scelta da Maria De Filippi come tronista del dating show Uomini e Donne, nel quale scelse Matteo Ranieri.

Il 13 settembre 2021 è approdata come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove aveva poi conosciuto Alessandro Basciano.