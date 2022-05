Sophie Codegoni, nel giro di un anno, è passata dal trono di Uomini e Donne alla casa del Grande Fratello Vip. Di professione modella, in entrambi i programmi è stata al centro dell'attenzione soprattutto per i suoi intrecci amorosi. Nel dating show condotto da Maria De Filippi ha intrapreso una storia, finita non nel migliore dei modi, con Matteo Ranieri (attuale tronista nell'edizione 2021/2022 di U&D); mentre all'interno della casa ha avuto prima una liaison con Gianmaria Antinolfi, per poi fidanzarsi con Alessandro Basciano.

Quanti anni ha Sophie Codegoni? Carta d’identità

Nome e cognome: Sophie Codegoni

Luogo di nascita: Riccione (Rimini)

Data di nascita: 22 dicembre 2001

Età: 20 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 71 centimetri

Professione: modella

Segno zodiacale: Capricorno

Curiosità: ama viaggiare e insieme al padre ha girato per tutto il mondo

Quando ha esordito in tv Sophie Codegoni?

Sophie Codegoni non ha completato gli studi scolastici: pare infatti che al liceo abbia perso un anno e che sia stata bocciata. Nonostante ciò vorrebbe intraprendere la carriera universitaria per coronare il sogno di lavorare nello studio dentistico di famiglia. Attualmente, però, la sua carriera ha preso un'altra direzione: si è infatti affermata nel mondo della moda e in passato Sophie ha lavorato anche per il brand di Chiara Ferragni.

I suoi genitori, Valeria e Stefano, sono separati. Lei vive insieme alla madre a Varese, ma ha un ottimo rapporto anche con il padre. Ha un fratello di otto anni di nome Riccardo, che la madre ha avuto da un'altra relazione.

La popolarità è arrivata grazie alla partecipazione di Sophie come tronista a Uomini e Donne nella stagione 2020/2021.

Un anno dopo, nel settembre del 2021, Sophie è entrata a far parte del Grande Fratello Vip tra le polemiche dei fan della trasmissione che non la percepirebbero come un vip.

A quali programmi tv ha partecipato Sophie Codegoni?

Sophie Codegoni è entrata nel mondo del gossip grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, in qualità di tronista.

La ragazza è arrivata alla scelta con i corteggiatori Giorgio Di Bonaventura e Matteo Ranieri. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, Sophie ha scelto Matteo. Lasciato il programma, le cose tra i due non sono andate bene, infatti dopo un paio di settimane Sophie e Matteo si sono lasciati, annunciando la fine della loro storia sui social.

Dopo la fine con Matteo Ranieri, le sono stati attribuiti diversi flirt, tra i quali quello con Fabrizio Corona. Successivamente la stessa Sophie ha dichiarato di non stare insieme a Corona. Anche prima dell'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, la ragazza si è dichiarata single e pronta a fare nuove conoscenze.

Proprio all'interno della casa ha avuto, in primis, un flirt con Gianmaria Antinolfi, che non è finito nel migliore dei modi a causa di problemi di compatibilità.

Le cose sono cambiate con l'ingresso nella casa del nuovo concorrente Alessandro Basciano: tra alti e bassi i due proseguono la loro storia d'amore.

Sophie Codegoni su Instagram

Il profilo Instagram di Sophie Codegoni è seguito da 760.000 follower. Attualmente i post e le storie raccontano principalmente l'avventura della modella all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma non mancano gli scatti che raccontano la sua vita fuori dalla casa e ovviamente gli shooting fotografici di cui spesso è protagonista.

Sophie Codegoni gestisce anche una pagina Facebook.

Sophie Codegoni concorrente al Grande Fratello Vip

Sophie Codegoni è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6 a settembre del 2021.

Il suo percorso è stato caratterizzato dal flirt con Gianmaria Antinolfi e dalla storia d'amore con Alessandro Basciano. Quest'ultimo, però, per un breve periodo è stato conteso dalla modella e Jessica Selassié, ma alla fine Sophie ha avuto la meglio. Tra i due ci sono stati anche dei battibecchi a causa di Delia Duran, infatti Sophie ha litigato con Alessandro Basciano perché secondo lei ha concesso alla moglie di Alex Belli qualche sguardo di troppo.

La ragazza diverse volte, però, è stata anche accusata di intrattenere delle relazioni solo per convenienza, come affermato da Amedeo Goria. Anche altri concorrenti eliminati dal gioco non le hanno risparmiato critiche per il suo modo di fare, per esempio Biagio D'Anelli ha definito Sophie "falsa".

Anche Clarissa Selassié è andata contro Sophie, soprattutto dopo che la mamma di quest'ultima, durante un'ospitata all'interno della casa, ha definito Jessica Selassié "un'amica non affidabile". Proprio con le principesse, nonostante la grande amicizia, non sono mancate le liti, infatti Lulù ha discusso spesso con Sophie per la sua vicinanza a Soleil Sorge e non solo: infatti all'inizio del reality sembrava ci fosse un flirt tra Sophie e Manuel e questa cosa non è mai andata giù alla principessa etiope.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all'interno della casa:

Il flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi : proprio agli inizi dell'avventura al Grande Fratello Vip nasce una liaison tra Sophie e Gianmaria. È soprattutto lui a "premere sull'acceleratore", fino a quando Sophie e Gianmaria passano la notte insieme nello stesso letto, scatenando il gossip all'interno della casa;

: proprio agli inizi dell'avventura al Grande Fratello Vip nasce una liaison tra Sophie e Gianmaria. È soprattutto lui a "premere sull'acceleratore", fino a quando Sophie e Gianmaria passano la notte insieme nello stesso letto, scatenando il gossip all'interno della casa; Lulù Selassié gelosa di Sophie per la vicinanza a Manuel Bortuzzo : un'altra coppia inizia a nascere all'interno della casa, quella composta da Manuel e Lulù. Quest'ultima è molto gelosa del ragazzo e mal sopporta la vicinanza di altre ragazze, nemmeno quella di Codegoni. Così la principessa non si fa nessuno scrupolo e in men che non si dica Lulù allontana Sophie da Manuel;

: un'altra coppia inizia a nascere all'interno della casa, quella composta da Manuel e Lulù. Quest'ultima è molto gelosa del ragazzo e mal sopporta la vicinanza di altre ragazze, nemmeno quella di Codegoni. Così la principessa non si fa nessuno scrupolo e in men che non si dica Lulù allontana Sophie da Manuel; Il confronto tra Sophie e Soleil Sorge a causa di Gianmaria : Soleil non ha mai visto di buon occhio la storia tra Sophie e Gianmaria e le due ragazze, spesso e volentieri, sono arrivate allo scontro verbale. L'influencer, in questa situazione, è stata spesso vicino al suo ex e Soleil ha spronato Gianmaria ad allontanare Sophie per stare meglio con se stesso;

: Soleil non ha mai visto di buon occhio la storia tra Sophie e Gianmaria e le due ragazze, spesso e volentieri, sono arrivate allo scontro verbale. L'influencer, in questa situazione, è stata spesso vicino al suo ex e Soleil ha spronato Gianmaria ad allontanare Sophie per stare meglio con se stesso; Finisce la storia tra Gianmaria e Sophie : la storia tra i due non decolla e arriva a un punto di non ritorno. Infatti Gianmaria decide di lasciare Sophie e di proseguire il suo percorso all'interno della casa da solo;

: la storia tra i due non decolla e arriva a un punto di non ritorno. Infatti Gianmaria decide di lasciare Sophie e di proseguire il suo percorso all'interno della casa da solo; Sophie inizia una relazione con Alessandro Basciano : a dicembre avviene l'ingresso di Alessandro Basciano all'interno della casa. Lui, sin da subito, mostra interesse per la ragazza, così tra i due inizia una conoscenza e all'interno del magazzino, di nascosto da tutti, tra Sophie e Alessandro scatta il primo bacio;

: a dicembre avviene l'ingresso di Alessandro Basciano all'interno della casa. Lui, sin da subito, mostra interesse per la ragazza, così tra i due inizia una conoscenza e all'interno del magazzino, di nascosto da tutti, tra Sophie e Alessandro scatta il primo bacio; L'ingresso nella casa della mamma di Sophie e la diatriba con Jessica Selassié: la mamma di Sophie attacca Jessica Selassié, soprattutto per l'avvicinamento di quest'ultima a Basciano. Così, durante una sorpresa alla figlia all'interno della casa, le raccomanda di stare lontano dalla principessa e di considerare Soleil una vera amica. Queste affermazioni creano il caos e Jessica e Sophie si allontanano, salvo un successivo chiarimento.

Sophie Codegoni: i tatuaggi e l'esperienza lavorativa con Chiara Ferragni

Sophie Codegoni ha un padre di nome Stefano, noto imprenditore milanese.

Durante la permanenza della figlia al Grande Fratello Vip il pubblico ha avuto modo di scoprire che la compagna del padre è Man Lo Zhang, concorrente dell'edizione del 2006 del Grande Fratello, edizione famosa anche per la partecipazione di Francesca Cipriani, che è stata anche concorrente nell'edizione Vip con Sophie Codegoni. Non appena aveva iniziato come concorrente del GF Vip Sophie aveva rimosso una foto di suo papà su Instagram.

Dal padre Sophie ha anche ereditato la passione per i tatuaggi. Ne ha diversi, uno sulla spalla (un disegno geometrico in stile mandala), sul dito della mano, dietro il braccio (la scritta "inseparable") e delle frecce indiane all'interno del braccio. Il padre aveva anche difeso Sophie, attaccata per alcuni ritocchi che si sarebbe fatta: meglio la chirurgia estetica di Sophie che i mariti delle altre, ha detto il padre, facendo riferimento a Soleil.

Per due anni Sophie ha lavorato come modella, a Milano, presso lo showroom di Chiara Ferragni.

Sophie Codegoni: il video dello scontro con Soleil Sorge

Sophie Codegoni ha avuto uno scontro con Soleil Sorge dopo aver intrapreso una liaison con Gianmaria Antinolfi. L'influencer, infatti, non vede di buon occhio il comportamento di Sophie nei confronti di Gianmaria, in quanto per lei è abbastanza incerto e poco rassicurante. Sophie ammette di provare attrazione per lui, anche se non riesce a lasciarsi andare completamente. Lo scontro è spumeggiante e le due ragazze espongono le loro idee.