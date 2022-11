Diverse novità caratterizzeranno le nuove puntate di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di vedere il 22 e 23 novembre sui teleschermi di Canale 5.

Le trame dello sceneggiato made in Turchia, rivelano che Demir Yaman finirà in ospedale dopo essere rimasto vittima di un incidente. Zuleyha Altun, invece, proverà molta gelosia per la nuova arrivata, la dottoressa Mujgan Hekimoglu.

Terra amara, puntata 22 novembre: Zuleyha è gelosa di Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti la nuova puntata di martedì 22 novembre su Canale 5 rivelano che Demir cercherà di fare in modo che Yilmaz vada via da Cukurova.

Al contempo, l'imprenditore pretenderà che sua mamma non abbia più rapporti con Fekeli. Inoltre il giovane Yaman inviterà Sait ad andare a cercare Ali Riza Citci. Ben presto i telespettatori scopriranno che quest'ultimo era l'unico rimasto fra quelli che avevano testimoniato il falso durante l'udienza contro Fekeli.

Zuleyha, intanto, apparirà gelosa quando incontrerà Mujgan durante un ricevimento nell'immenso ranch Yaman. A tal proposito, la protagonista non sembrerà invidiosa non tanto del marito ma dell'ex fidanzato Yilmaz.

In seguito Altun consegnerà a Sabahattin una missiva da dare a quest'ultimo. In particolare la donna avrà intenzione di far sapere a Yilmaz che è il padre naturale di Adnan e metterlo al corrente dei veri motivi che l'hanno spinta a sposare Yaman.

Spoiler del 23/11: il giovane Yaman sarà in gravi condizioni dopo un incidente

Nella puntata di Terra amara trasmessa mercoledì 23 novembre in prima visione, Demir (Murat Ünalmış) sarà ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Qui i medici decideranno di sottoporlo a un intervento d'urgenza dopo che ha riportato gravi ferite in seguito a un incidente automobilistico.

Il problema del giovane Yaman farà cambiare idea a Zuleyha (Hilal Altınbilek), sempre più intenzionata a lasciarlo e scappare dalla tenuta. La donna sarà vinta dai sensi di colpa, consapevole che suo marito stia lottando per la vita dopo aver salvato Adnan.

Allo stesso tempo, Fekeli non vorrà perdere la stima di un importante socio di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Difatti Ali studierà una mossa geniale dopo che il loro carico di cotone era stato sabotato da Demir Yaman per vendetta con l'aiuto dei suoi scagnozzi: l'anziano impresario stringerà un accordo con un imprenditore egiziano.