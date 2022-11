La serie televisiva di origini turche Terra amara che ha tenuto incollati davanti allo schermo parecchi spettatori in estate, finalmente tornerà su Canale 5 a partire dalla prossima settimana. Le anticipazioni sulle puntate in onda dal 14 al 19 novembre 2022, dicono che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà decisa a scappare dalla tenuta Yaman. Il dottore Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) invece verrà ricattato dal perfido Demir Yaman (Murat Ünalmış), che lo costringerà a non divorziare dalla moglie Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Anticipazioni Terra amara, episodi al 19 novembre: Zuleyha finge di essere fuggita, arriva la dottoressa Mujgan

Nel corso degli episodi dello sceneggiato che prenderà il posto della telenovela Una vita e che occuperà la rete ammiraglia Mediaset da lunedì 14 a sabato 19 novembre, per iniziare Zuleyha non appena verrà a conoscenza che in realtà la domestica Gulten non ha mai fatto avere le sue lettere a Yilmaz quando lo stesso era in prigione, le dirà di non considerarla più una sua amica.

Successivamente la protagonista della soap inscenerà la sua finta fuga, dato che si nasconderà nell’appartamento di Nihal e Cengo: con il suo gesto la fanciulla metterà alla prova i suoi familiari, testando la loro fiducia.

Intanto Fekeli prenderà parte a una raccolta fondi insieme a Yilmaz, che coglierà l’occasione al volo durante l’asta di beneficenza: quest’ultimo a sorpresa vorrà acquistare un cuscino realizzato dalla sua ex Zuleyha a un prezzo esagerato, mentre Demir non farà nessuna follia grazie all'intervento della madre Hunkar. A questo punto a Cukurova metterà piede la dottoressa Mujgan, che distribuirà un vaccino ai bambini delle baracche.

Gaffur nei guai a causa dei suoi padroni, Zuleyha sorprende Yilmaz con un’altra donna

In seguito Gaffur mentre si troverà in città per svolgere una commissione, verrà coinvolto in un misterioso caso di omicidio: si tratterà di un piano attuato da Hunkar e Demir, per dare una punizione al loro capomastro. A proposito di quest’ultimo, dirà all’avvocatessa divorzista Aycan di convincere Sabahattin a non chiedere l'annullamento del suo matrimonio con Sermin alla Sacra Rota se non vorrà fare i conti con delle serie conseguenze.

Yaman riuscirà a far cambiare idea al medico, dato che lo spaventerà con il suo orrendo ricatto.

Nel frattempo Zuleyha mentre sarà intenta a progettare la fuga dalla tenuta una volta per tutte, sorprenderà in maniera casuale il suo ex Yilmaz con un’altra donna. Demir invece non vorrà rimanere affatto fermo a guardare, dopo aver appreso che il suo rivale in amore e l’alleato Fekeli hanno concluso un affare importante.