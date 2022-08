Le avventure della prima stagione della telenovela turca Terra amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) proseguono su Canale 5.

Nelle prossime puntate, secondo le anticipazioni, Demir Yaman (Murat Ünalmış) sarà in pericolo di vita a causa di un gravissimo incidente che farà fare un passo indietro alla moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Quest’ultima, riconoscente al marito per aver salvato suo figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), si farà restituire dal dottor Sabahattin (Turgay Aydın) la lettera che aveva scritto a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) per metterlo al corrente di tutta la verità una volta per tutte.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha scrive una lettera a Yilmaz, l’automobile di Demir ha un improvviso guasto

Nel corso degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Zuleyha troverà il coraggio di essere finalmente sincera con l’ex Yilmaz attraverso una lettera.

In particolare la fanciulla, oltre a rivelare ad Akkaya di aver sposato Demir poiché è stata obbligata, gli dirà che è lui il vero padre di suo figlio Adnan. La protagonista, per non destare alcun sospetto, si rivolgerà al dottor Sabahattin, e dopo essersi sfogata (dicendogli di essere stanca di farsi sottomettere dal malvagio marito) vorrà il suo aiuto per far avere la sua missiva a Yilmaz.

Successivamente Demir, mentre si troverà in viaggio con Zuleyha per recarsi in un luogo distante da Cukurova, farà i conti con un improvviso guasto alla sua automobile.

Demir sopravvive dopo essere stato operato, Zuleyha brucia la lettera destinata a Yilmaz

Gli spoiler raccontano che la situazione si complicherà quando da una montagna cadranno dei grossi detriti: Demir non perderà tempo per mettere in salvo il piccolo Adnan. La madre del bambino - parecchio sconvolta - avviserà i soccorsi e quando farà ritorno alla tenuta metterà al corrente Hunkar (Vahide Perçin) del terribile accaduto.

Yaman invece, dopo l’arrivo in ospedale, dovrà sottoporsi a un intervento per sfuggire alla morte: l’uomo rischierà di non farcela a causa dell’assenza dei chirurghi.

Proprio quando sembrerà non esserci alcuna via d’uscita, interverrà la pediatra Müjgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) che - dopo aver contattato il padre al telefono - farà arrivare in città un giovane chirurgo che accetterà di operare Demir. Anche se quest’ultimo si salverà, Zuleyha inizierà a sentirsi in colpa, e per tale motivo brucerà la lettera che avrebbe dovuto far recapitare a Yilmaz dal dottor Sabahattin.