Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole. Gli spoiler delle nuove puntate, che il pubblico avrà modo di seguire dal 21 al 25 novembre su Rai 3 rivelano che Diego Giordano e Lia saranno finalmente felici di vivere la loro storia d'amore.

Niko Poggi, invece, dimostrerà di non riuscire ad andare avanti dopo la prematura scomparsa di Susanna Picardi.

Un posto al sole, prossime puntate: Diego e Lia felici di vivere la loro storia d'amore

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che Niko (Luca Turco) deciderà di incontrare Manlio dopo l'inattesa richiesta.

Nicotera, intanto, passerà sempre più tempo insieme a Viola e loro figlio Antonio. Entrambi dimostreranno di godere della compagnia ritrovata.

Franco e sua moglie Angela (Claudia Ruffo) accetteranno di aiutare Bianca ad organizzare una festa di compleanno per Antonello.

Viola (Ilenia Lazzarin) e Eugenio, invece, trascorreranno del tempo insieme grazie ad un film sui supereroi. In questo frangente, i due coniugi sembreranno sempre più affiatati, tanto da far credere ad un loro imminente ritorno di fiamma. Manlio Picardi, intanto, farà una proposta che tormenterà l'animo di Niko. Infine Diego e Lia vivranno felici la loro storia d'amore appena iniziata. Tuttavia, alcuni problemi logistici potrebbero metterli in chiara difficoltà.

Niko non riesce a superare la perdita di Susanna

Nelle prossime puntate di Upas, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) riceverà una duplice sorpresa dopo l'intenzione di raggiungere Londra. Eugenio cercherà di recuperare il rapporto con sua moglie mentre Samuel e la fidanzata Speranza saranno costretti a prendere delle contromisure per limitare l'invadenza di Manuela e Micaela, diventate le nuove residenti di Palazzo Palladini.

Alice, invece, scoprirà di avere interesse per le bellezze locali dopo aver fatto ritorno a Napoli mentre Niko parteciperà alla commemorazione di Susanna. In questa occasione, il giovane darà l'impressione di non riuscire a superare il dolore della perdita prematura dell'amata.

Ornella offre un aiuto a Niko

Niko accuserà un senso di impotenza, visto che non riuscirà a rendere giustizia a Serena, morta in agosto durante una sparatoria per mano di Lello. Ornella, a questo punto, gli sarà di valido aiuto a superare il momento di difficoltà.

Infine, Bianca studierà uno stratagemma per fare in modo che Antonello si rechi alla terrazza.