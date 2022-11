Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara: nelle nuove puntate della soap che andranno in onda dal 21 al 26 novembre, tanti saranno i colpi di scena a cui i telespettatori potranno assistere. Mentre Yilmaz inizierà a frequentare la nuova dottoressa del paese, Zuleyha non potrà fare a meno di manifestare la sua gelosia nei riguardi dell'ex fidanzato. Nel frattempo, Fekeli e Demir, servendosi dei loro uomini di fiducia, cercheranno l'unico uomo ancora in vita che ha assistito all'omicidio di Adnan. Infine, un incidente che colpirà Demir spingerà Zuleyha a rivedere i suoi piani e a decidere di restare al fianco del marito rinunciando all'amore per Akkaya.

Demir ha un grave incidente

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara che verranno trasmesse da lunedì 21 a sabato 26 novembre prendono il via dalla scelta di Yilmaz, su consiglio di Fekeli, di non mostrare fastidio davanti a Demir per il suo affare mandato a monte. Nel frattempo, Fekeli scoprirà che l'uomo che voleva confessare ad Hunkar la verità sulla morte del marito viveva in una casa lussuosa e inizierà a pensare che probabilmente l'uomo è stato corrotto per mentire. Demir, dal canto suo, cercherà di mandare via dal paese Yilmaz ma al contempo inizierà a cercare l'ultimo testimone in vita dell'omicidio del padre.

Gelosa nel vedere Mujgan sempre più vicina a Yilmaz, Zuleyha consegnerà a Sabahattin una lettera in cui confessa al suo ex la verità sulla paternità del piccolo Adnan.

Ma un incidente cambierà le carte in tavola: Demir metterà in pericolo la sua vita per salvare quella del figlio. Yaman verrà operato d'urgenza e si salverà ma la generosità dell'uomo farà cambiare idea a Zuleyha che si farà ridare la lettera dal medico.

Yilmaz porta a cena fuori Mujgan

Frattanto, Yilmaz incontrerà Zuleyha la quale gli dirà di essere felice col marito e di non voler tornare più indietro.

Così, Akkaya inizierà a frequentare Mujgan e la inviterà a cena. Al ristorante, arriveranno anche Demir e Zuleyha e quest'ultima vedendo il suo ex con un'altra deciderà di andare via dal ristorante. dove resterà invece Cengaver. Tra Cengaver e Yilmaz si scatenerà una rissa e l'amico di Demir rivelerà alla moglie che in passato Zuleyha e Yilmaz hanno avuto una relazione.

Gaffur troverà l'uomo cercato da Demir ma vedrà che anche l'uomo di Fekeli lo ha trovato. Rientrato in villa il capomastro dirà tutto a Yaman, che terrà nascosta la verità alla madre. Infine, Yilmaz inviterà al circolo la dottoressa. Sul posto ci sarà anche Zuleyha che dovrà accettare che Yilmaz ha una relazione con la dottoressa. Sermin chiederà a Sabahattin di tornare ottenendo una risposta negativa.