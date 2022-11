Sta per tornare in onda Terra Amara: lunedì 14 novembre riprenderanno le puntate della soap turca ambientata negli anni Settanta, prendendo così il posto di Una Vita. Le anticipazioni sulla serie si concentrano su uno dei personaggi che farà compagnia ai telespettatori fino all'epilogo della soap, ossia il capomastro Gaffur. Nonostante il matrimonio con Saniye, la presenza di un'altra donna potrebbe mettere a repentaglio la sua serenità. L'arrivo di Seher, infatti, destabilizzerà Gaffur: fino a dove si spingerà l'uomo?

Il capomastro invaghito di un'altra donna

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Secondo le trame della soap turca, l'arrivo di Seher nelle cucine della tenuta Yaman incuriosirà Gaffur, il quale sarà lusingato dai complimenti della nuova domestica. Seher, infatti, da un lato si sottometterà a Saniye, ma dall'altro non mancherà di fare dei complimenti al capomastro. Quest'ultimo comincerà a corteggiare la collega della moglie.

In cucina si ritroveranno a lavorare Saniye, Seher e Fadik, che verrà riabilitata da Hunkar dopo aver messo in giro il pettegolezzo di una relazione tra Sabahattin e Gulten. Fadik, dal canto suo, si renderà conto dell'avvicinamento tra Seher e Gaffur e lo dirà alla moglie di quest'ultimo, ma lei non le crederà, ritenendo che sia una sua altra invenzione.

In realtà gli intrighi di Seher saranno ben visibili ai telespettatori.

La domestica butterà via tutta la pappa del piccolo Adnan, in modo tale che Hunkar spedisca in paese Gaffur per fargli acquistare gli alimenti utili a sfamare il nipotino. Il capomastro, sempre più invaghito di Seher, a questo punto coglierà l'occasione di fermarsi in un negozio per acquistare alla donna un foulard e degli orecchini.

Rientrato in casa, Gaffur farà il modo di ritrovarsi da solo con Seher e le darà i doni acquistati per lei.

Seher è davvero interessata a Gaffur?

Seher non solo accetterà entrambi i regali, ma si mostrerà accondiscendente con Gaffur, facendogli credere che le sue intenzioni sono quelle di andare ben oltre un rapporto di tipo platonico.

Cosa farà a questo punto il capomastro? Cederà mettendo in pericolo il suo matrimonio o farà un passo indietro al momento giusto?

In ogni caso, l'atteggiamento di Seher si farà sempre più ambiguo, tanto che il suo vero fine potrebbe non essere quello di intraprendere una relazione con Gaffur, ma ben altro. Per capire cosa succederà tra la domestica e il capomastro, e per sapere se Saniye alla fine capirà quello che sta succedendo proprio sotto i suoi occhi, non resta che attendere le nuove puntate di Terra amara.