Non mancheranno colpi di scena nelle puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Gaffur scoprirà da Saniye che Gulten è stata abusata da Ercument, mentre intanto Zuleyha si vedrà di nascosto con Yilmaz proprio per parlare della morte del cugino di Demir.

Gaffur sorprende Gulten insieme a Cetin e perde le sfaffe

L'ex capomastro sorprenderà Gulten insieme a Cetin per le strade di Adana, a orario di cena. A tal proposito non ci vedrà più dalla rabbia e si scaglierà contro il braccio destro di Fekeli ordinandogli di stare lontano dalla sorella.

Il giovane, però, rivelerà al marito di Saniye che lui è Gulten si amano e che vogliono convolare a nozze. Una verità che spiazzerà l'operaio, il quale farà entrare la sorella in macchina e la porterà a casa.

Saniye rivela al marito che Gulten è stata vittima di abusi

Una volta tornato a casa, l'ex caposquadra manderà la sorella in camera sua e parlerà in disparte con la moglie. L'uomo si dirà contrariato all'idea che Gulten abbia una relazione con Cetin e mostrerà tutto il suo disappunto alla consorte. Sarà in quel momento, però, che Saniye rivelerà al marito tutta la sofferenza provata da Gulten a causa di Ercument, aggiungendo che quest'ultimo è stato ucciso da Yilmaz. Gaffur non riuscirà a credere alle parole della moglie e scoppierà in un pianto disperato, sentendosi in colpa per non aver capito il malessere della sorella.

Poi, aprirà la porta di casa sua a Cetin, che nel frattempo sarà giunto alla tenuta per vedere come sta la sua amata.

Gaffur ufficializza l'entrata in famiglia di Cetin con una cena

Il marito di Saniye inviterà il fidanzato della sorella a cena per scurarsi del comportamento che ha avuto nei suoi confronti e per assicurarsi che il ragazzo voglia davvero prendersi cura di Gulten.

Una volta capito che il braccio destro di Fekeli e Yilmaz ha serie intenzioni con la giovane domestica, allora gli darà il suo benestare e ufficializzerà la sua decisione con un brindisi. Anche in questo caso, però, l'operaio alzerà un po' troppo il gomito e verrà riaccompagnato a casa da Cetin completamente ubriaco. L'uomo dirà cose apparentemente senza senso, ma tra le tante ci sarà una dimostrazione di affetto nei confronti del futuro cognato: "Da oggi sei mio fratello" esclamerà, prima di cadere a terra e addormentarsi sul colpo.

Zuleyha origlia una conversazione tra Demir e Hunkar e avverte Yilmaz

L'ex sarta origlierà di nascosto una conversazione tra il marito e la suocera e capirà che ad uccidere Ercument è stato Yilmaz, e che Demir non farà nulla per proteggere il figlioccio di Fekeli qualora dovesse venire fuori il suo nome. A tal proposito la ragazza incontrerà di nascosto il marito di Mujgan, per avvertirlo di quanto ascoltato, e scoprirà anche lei la verità su quello che ha subito Gulten.