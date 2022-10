Sorprendenti colpi di scena caratterizzeranno le puntate della 2^ stagione della soap Terra Amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Cetin dichiarerà il suo amore per Gulten davanti ai suoi famigliari, ma poi finirà in prigione.

Gulten rivela a Cetin che Ercument ha abusato di lei

Un giorno la sorella di Gaffur verrà rapita da alcuni uomini che la sorprenderanno per strada e la metteranno in macchina. La domestica proverà a ribellarsi, ma non ci sarà modo di farsi liberare. Una volta in auto, poi, scoprirà che tra i suoi 'rapinatori' c'è anche Cetin.

Il braccio destro di Fekeli, infatti, ha usato questo 'metodo' alquanto singolare per ritagliarsi un po' di tempo per parlare con la cognata di Saniye lontano da occhi indiscreti.

Il ragazzo porterà la ragazza che ama in un posto isolato per ribadirle i suoi sentimenti e capire perché lei è così ostile a manifestare i suoi. Gulten continuerà a mantenere il segreto ancora un po', fin quando non ce la farà più e deciderà di rivelare al ragazzo di cui è innamorata che Ercument ha abusato lei e poi è stato ucciso. A quel punto Cetin comprenderà la sua situazione e la lascerà libera di andare pur precisando di voler stare lo stesso insieme a lei.

Yilmaz svela a Cetin che è stato lui ad uccidere Ergument

Il braccio destro di Fekeli busserà alla porta di casa di Yilmaz e chiederà di parlare in privato con lui. Il giovane racconterà all'amico quello che è successo a Gulten, ignaro che l'ex fidanzato di Zuleyha sappia già tutto. Non appena ammetterà che vorrebbe che il cugino di Demir fosse ancora vivo per ucciderlo con le sue stesse mani, infatti, Yilmaz gli rivelerà di essere stato lui a ucciderlo dopo aver assistito al momento in cui l'uomo si è approfittato dell'ingenuità della sorella di Gaffur.

Gulten accetta di sposare un uomo più grande di lei

Intanto Gaffur verrà a sapere che c'è un facoltoso operaio di nome Rusten disposto a sposare la sorella e mettere su famiglia con lei. Come sempre l'ex capomastro penserà ai soldi e, non appena capirà che si tratta di un buon partito per Gulten, non darà peso al fatto che sia un uomo molto più grande di lei.

Saniye, invece, non vorrà che la cognata sposi una persona più grande e tra l'altro che non ama, perché ha ben capito che la cognata ha perso la testa per il braccio destro di Fekeli

Gulten, però, questa volta appoggerà la richiesta del fratello proprio per tenere lontano Cetin che, secondo lei, dopo quello che è successo per colpa di Ercument, non merita di sposare una donna con il suo vissuto.

Cetin irrompe in casa di Gaffur e spara al futuro sposo di Gulten

Un giorno, mentre si starà organizzando il fidanzamento tra Gulten e Rusten, Fadik incontrerà Cetin e lo informerà di quello che sta accadendo a casa di Gaffur. Il giovane, allora, non ci penserà due volte e si presenterà a casa di Saniye e Gaffur dove, senza mezzi termini, dichiarerà davanti a tutti il suo amore per la domestica e la pregherà di non commettere un errore.

A un certo punto, però, l'operaio tirerà fuori la sua arma da fuoco, ma Cetin sarà più rapido e gli sparerà dritto al petto. Lo sparo farà accorrere sia gli Yaman che gli Akkaya sul posto e, mentre Cetin andrà spontaneamente alla gendarmeria accompagnato da Fekeli e Yilmaz, Mujgan si prenderà cura del ferito.