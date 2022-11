Una delle concorrenti protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip è Carolina Marconi. La showgirl, nonostante siano trascorsi alcuni giorni, sembrerebbe che non sia ancora riuscita a superare quanto è successo nel corso dell'ultima puntata del Reality Show targato Mediaset di lunedì 31 ottobre 2022. Poco dopo essersi alzata questa mattina, 2 novembre, la gieffina è apparsa demoralizzata in seguito allo scontro avuto con alcune compagne d'avventura nel programma e, in particolar modo con Giaele De Donà. Proprio per questo, Carolina, ha deciso di parlare dell'argomento con Nikita Pelizon, evidenziando le motivazioni circa il suo malessere.

Carolina si confida con Nikita

Carolina Marconi, a colloquio con Nikita, ha affermato di esserci rimasta particolarmente male in seguito a quanto accaduto nella passata puntata del GF Vip 7. Infatti, anziché passare per la vittima di turno, la showgirl avrebbe preferito lasciar correr la questione con Giaele. Marconi non voleva ricorrere necessariamente allo scontro con la compagna d'avventura. La venezuelana ha sottolineato come non le faccia piacere avere discussioni. Nikiti, dopo aver ascoltato, ha compreso il significato delle parole di Carolina ma le ha comunque detto di prendere quanto accade con maggiore leggerezza. La modella ha poi consigliato a Marconi di considerare il suo rapporto con Giaele all'interno della casa più spiata d'Italia soltanto come una semplice conoscenza.

La showgirl, in seguito a tutti i battibecchi avuti con De Donà è arrivata ad una conclusione, dichiarando con sincerità: "Giaele non mi piace come persona".

Carolina Marconi a colloquio anche con Antonino

Carolina Marconi non ha parlato soltanto con Nikita Pelizon ma ha coinvolto circa i suoi pensieri anche Antonino Spinalbese, per avere la possibilità di sentire un ulteriore punto di vista riguardo alla situazione.

In modo molto secco, l'ex di Belen Rodriguez ha dichiarato che non si può piacere a tutti, tentando di giustificare che fra Marconi e Giaele De Donà ci sarebbe una incompatibilità. La venezuelana è apparsa d'accordo con il compagno d'avventura. Ciononostante la showgirl ha spiegato di non aver gradito determinate persone perché hanno provato a darle dei consigli senza prima considerare il suo pensiero, aggiungendo che saper ascoltare vuol dire non giudicare.

Proprio come Nikita Pelizon, pure Antonino Spinalbese ha voluto offrire un consiglio a Carolina Marconi dicendole di non vedere soltanto il brutto, invitandola a vivere la sua avventura con un po' più di leggerezza, cercando di cogliere anche le cose positive dell'esperienza nella casa più spiata d'Italia.