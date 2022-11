Martedì 22 novembre è stata registrata una nuova puntata di U&D, la prima alla quale hanno partecipato Ida e Alessandro da fidanzati. Le anticipazioni che sono trapelate sulle riprese di ieri, fanno sapere che la coppia è più unita che mai e che si è appena concessa una vacanza di tre giorni. Riccardo ha reagito male al ritorno dell'ex fidanzata in studio e, dopo essere stato attaccato da Gianni Sperti, si è messo a piangere e ha raggiunto il backstage.

Aggiornamenti sul 'triangolo' di U&D

Nel giorno in cui è prevista la messa in onda di una decisiva puntata di U&D, sono trapelate nuove anticipazioni sulla registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 22 novembre.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha aggiunto dettagli molto interessanti sulle riprese che ci sono state ieri pomeriggio, a partire dalla reazione che ha avuto Riccardo nel rivedere Ida e Alessandro in studio.

I due sono stati ospiti del dating-show a quasi tre settimane dalla loro uscita in coppia e, come raccontano le persone del pubblico, la relazione procede a gonfie vele lontano dai riflettori.

La dama, in particolare, ha fatto sapere di essere appena rientrata da una romantica vacanza di tre giorni con Vicinanza, per il quale ha ammesso di provare amore.

La felicità dei neo piccioncini, però, ha turbato Guarnieri, che neppure ieri ha perso l'occasione per cercare un chiarimento con Platano su vecchie questioni.

Il parere dell'opinionista di U&D

Gli spoiler della puntata registrata il 22 novembre, poi, aggiornano fan e curiosi del fatto che Riccardo ha inviato a Ida un messaggio dopo il suo addio a U&D. Questo sms ha portato la dama a litigare con Alessandro, che in studio ha ribadito quanto sia stanco delle continue provocazioni del pugliese.

Guarnieri ha chiesto la parola per spiegare il motivo per il quale ha cercato l'ex fidanzata al telefono, ma Gianni Sperti l'ha bloccato subito e ha iniziato a criticarlo.

L'opinionista del dating-show, infatti, non ha apprezzato l'intromissione del cavaliere nella nuova relazione di Platano e gliel'ha fatto presente con attacchi che l'hanno parecchio indispettito.

Nonostante i tentativi di riavvicinamento di Riccardo, Ida è rimasta ferma sulla sua decisione di voler stare con Alessandro e con lui ha accettato di fare un ballo a centro studio.

Durante questo romantico momento, il tarantino si è messo a piangere e ha raggiunto il dietro le quinte senza dare troppe spiegazioni ai presenti.

Nessun ritorno nel cast di U&D per Ida

Le anticipazioni del 22 novembre non chiariscono se le lacrime di Riccardo dipendevano dal ballo tra Ida e Alessandro oppure dai tanti attacchi che ha ricevuto per aver mandato un sms all'ex fidanzata: fatto sta che Guarnieri non è più rientrato in studio fino a fine registrazione.

Oggi, mercoledì 23, il pubblico di Canale 5 assisterà finalmente alla puntata di U&D in cui Platano e Vicinanza si fidanzeranno e lasceranno insieme il programma.

Tutto questo è accaduto lo scorso 4 novembre tant'è che i due sono già tornati agli Elios in qualità di ospiti per raccontare come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Tra i tanti colpi di scena che riserverà l'appuntamento che sarà trasmesso in tv a partire da oggi e fino a venerdì 25, c'è anche l'addio di Federica Aversano al trono. Dopo circa due mesi di percorso, la ragazza annuncerà il suo ritiro dal format senza fare una scelta.

Per tre protagonisti del cast che andranno via, ne tornerà uno molto discusso: Biagio Di Maro riprenderà posto nel parterre maschile del Trono Over e inizierà subito una piacevole frequentazione con una dama di nome Silvia.