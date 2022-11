Nelle prossime puntate di Uomini e donne, Ida e Alessandro lasceranno il dating show insieme. La coppia, però, dopo la scelta, non vivrà momenti solo felici, perché nasceranno le prime discussioni. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che i due fidanzati, poco dopo avere deciso di vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere, litigheranno. A fare nascere la discussione, ancora una volta, sarà Riccardo Guarnieri, che manderà un messaggio alla sua ex e Vicinanza scambierà le parole del single tarantino, come provocazione.

Uomini e Donne: Ida sceglie Alessandro e Riccardo manda un messaggio

C'è grande attesa per vedere sul piccolo schermo la scelta di Ida. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Platano e Vicinanza lasceranno lo studio insieme, durante le puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo da mercoledì 23 a venerdì 25 novembre. Quando l'ex protagonista di Temptation Island deciderà di vivere la sua nuova storia d'amore, lontano dalle telecamere, Riccardo Guarnieri non dirà nulla in studio e resterà in silenzio di fronte alla decisione della sua ex fidanzata. Durante le riprese del programma di Maria De Filippi del 22 novembre, però, è trapelato un retroscena su quello che è successo dopo la scelta.

A tal proposito, stando alle dichiarazioni di Lorenzo Pugnaloni, a minare la serenità dei due innamorati ci penserà Riccardo, che manderà un messaggio a Ida.

Uomini e Donne, prossime puntate: Riccardo manda un messaggio e Ida e Alessandro litigano

Riccardo, che aveva scelto di non parlare nello studio di Uomini e Donne, durante le riprese della scelta di Ida, poi ha deciso di rompere il silenzio, mandando un messaggio a Platano.

Quando la coppia è ritornata in trasmissione, per raccontare come stava procedendo la frequentazione, durante le prime settimane lontano dai riflettori, è emerso un retroscena su quanto fatto da Guarnieri. A tal proposito, Riccardo ha inviato un messaggio e Alessandro non ha preso bene la cosa, ritenendo una provocazione le parole dell'ex fidanzato della sua compagna.

Al momento, non è chiaro cosa avesse scritto, in quell'occasione, il cavaliere tarantino. L'unica cosa certa, attualmente, è che quanto scritto dal single pugliese ha fatto nascere una discussione fra Ida e Alessandro.

Uomini e Donne: la frequentazione fra Ida e Alessandro procede bene

Nonostante le interferenze di Riccardo, sembrerebbe che Ida e Alessandro abbiano superato la cosa e abbiano ritrovato l'armonia. Durante le riprese di Uomini e Donne del 22 novembre, la coppia ha rivelato di avere trascorso gli ultimi tre giorni insieme in vacanza ma, al momento, non è chiaro quale sia stata la destinazione scelta. Nel frattempo, però, nello studio del dating show, Riccardo ha dovuto fornire la sua versione dei fatti, riguardo al messaggio inviato alla sua ex fidanzata ed è stato attaccato da Gianni Sperti.

Platano e Vicinanza hanno ballato insieme e, a quel punto, Guarnieri è scoppiato in lacrime e ha lasciato la trasmissione. Attualmente, però, non è chiaro se il cavaliere tarantino abbia pianto per la sua ex fidanzata, oppure se la sua reazione sia stata causata dagli attacchi ricevuti.