La giornata di ieri, 22 novembre, è stata particolarmente riflessiva per Giaele De Donà nella casa del Grande Fratello Vip 7. La giovane ha deciso di confidarsi con Nikita Pelizon riguardo al percorso intrapreso nel loft di Cinecittà. La gieffina ha voluto raccontare come, in seguito alla sorpresa ricevuta dal padre, nell'ultima settimana la sua avventura nel Reality Show sia completamente cambiata. Per la ragazza, ora, il suo pensiero costante è riferito a Bredford e vorrebbe molto sapere come sta e cosa pensa della sua esperienza nel programma targato Mediaset.

Giaele si confida con Nikita

Giaele De Donà vorrebbe conoscere i pensieri attuali di Bredford ma ha anche ammesso a Nikita Pelizon di avere timore perché potrebbe parlarle dei momenti di coccole ed effusioni avuti con Antonino Spinalbese nonostante siano terminati e lei si sia allontanata dall'hair stylist. La veneta ha sottolineato alla compagna d'avventura di avere paura di vedere il marito e di confrontarsi con lui. I timori di Giaele sono riferiti alla possibilità che Bredford possa affermare delle cose che potrebbero causare una lite senza ritorno. A quel punto Pelizon ha provato a rasserenare De Donà rammentandole la lettera con cui il marito le ha evidenziato l'amore che prova nei suoi confronti.

I dubbi di De Donà

I dubbi, però, per Giaele De Donà non si sono esauriti. L'imprenditrice ha affermato: "Conosco mio marito e se non mi perdona?". La gieffina ha evidenziato in veranda a Nikita Pelizon che è accaduto tutto molto velocemente con Antonino Spinalbese che non ha avuto il tempo di rifletterci. La 23enne ha tentato così di giustificare il suo modo di di essersi lasciata andare.

La modella ha poi ammesso che i propri dubbi sono aumentati quando, nel corso della puntata del 21 novembre 2022 del GF Vip 7, Taylor Mega le ha fatto una sorpresa ed alla domanda "Come sta Bredford?", ha replicato che non sta bene.

Giaele spera che il marito sia comprensivo

I dubbi di Giaele De Donà sono tantissimi ma ciononostante la modella non ha intenzione di recriminarsi nulla.

La veneta spera, al contrario, che il marito possa essere comprensivo nei suoi riguardi e che le possa riconoscere di essere ritornata sui suoi passi nel momento in cui ha compreso i propri errori. La 23enne ha detto a Nikita Pelizon che i nuovi ingressi nel Grande Fratello Vip 7 l'hanno aiutata a mettere un punto sul suo rapporto con l'ex di Belen Rodriguez. Giaele ha evidenziato che Micol è una persona leale su cui può contare quando vuole sfogarsi e non si sente giudicata da lei. Per De Donà è iniziato un nuovo GF Vip sottolineando che se prima aveva paura della convivenza ora non è più spaventata aggiungendo di avere intenzione di voler convivere con Bredford a tempo pieno.