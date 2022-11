Gianni Sperti è single da 10 anni: lo ha rivelato proprio lo stesso opinionista di Uomini e donne con un commento su Instagram. L'occasione è stata il 'Single day' , giornata dedicata ai cuori solitari. Per una volta, Gianni si è sbilanciato sulla propria vita privata, di cui in effetti pubblicamente si sa ben poco.

Gianni Sperti commenta un post dedicato al Single day

Gianni Sperti è lo storico opinionista di Uomini e donne. Da anni lo si vede al fianco di Tina Cipollari nello studio di Maria De Filippi, pronto a dire la sua su ciò che accade tra dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori.

Della sua vita privata però, si sa poco.

In queste ultime ore Gianni ha fatto intendere di non stare insieme a una persona da un decennio. Lo ha detto commentando un post pubblicato su Instagram da Trash italiano, in occasione del Single day, giornata dedicata appunto, a chi non ha una persona accanto e che si festeggia proprio l'11 novembre. Si tratta di una ricorrenza nata in Cina e che da qualche tempo oramai si celebra in tutto il mondo.

Sperti è single da 10 anni: l'opinionista di U&D si sbilancia

Il commento di Gianni non lascia adito a dubbi: "Sono dieci anni che lo festeggio", ha infatti scritto l'opinionista di U&D, riferendosi al Single day. Il tutto accompagnato da tre emoticon sorridenti.

Ciò starebbe a significare che Gianni vive bene questa propria situazione sentimentale. Moltissimi suoi fan hanno messo 'Mi piace" al commento di Gianni.

Per una volta, quindi l'opinionista ha rotto il silenzio sulla propria vita privata, che da anni è ormai avvolta da un alone di mistero.

L'unico momento in cui Sperti era stato al centro della cronaca rosa e del Gossip, era stato ormai vent'anni fa, durante il matrimonio con Paola Barale.

Gianni Sperti-Paola Barale: perché è finita?

I due si erano conosciuti e innamorati a Buona Domenica, dove entrambi lavoravano. Il matrimonio durò dal 1998 al 2002. Dopo la rottura, della vita amorosa di Gianni non si è saputo più nulla. Per dirla tutta, è stato lui a non voler far trapelare niente. Di certo il matrimonio con Paola non si è concluso nel migliore dei modi.

I due non avrebbero nessun tipo di rapporto ad oggi. La showgirl piemontese, in un'intervista rilasciata a gennaio a Verissimo, aveva lanciato delle frecciate contro l'ex marito, accusato di non aver mai mostrato la propria vera natura. Non è stato mai chiarito però a cosa si riferisse.