Diversi colpi di scena accadranno durante le puntate di Beautiful, trasmesse a novembre negli Usa. Le trame americane della soap opera rivelano che Thomas Forrester sarà sorpreso in un momento di rabbia con Douglas, mentre Steffy metterà in dubbio i sentimenti che prova Ridge per Taylor Hayes.

Beautiful: Ridge sorprende Thomas mentre rimprovera Douglas

Le anticipazioni di Beautiful inerenti le nuove puntate in programma attualmente in Usa segnalano numerose novità.

Nei particolari l'attenzione sarà focalizzata su Thomas, il quale rimarrà molto sorpreso quando scoprirà che suo figlio non ha disinstallato l'app per modificare la voce dal suo smartphone.

Lo stilista, infatti, capirà che Douglas sta continuando a usare l'applicazione, tanto da avere paura che qualcuno scopra che è stato lui a effettuare la chiamata ai servizi sociali che ha incastrato Brooke. Per questo motivo, il giovane Forrester inizierà a rimproverare aspramente suo figlio. Un momento di rabbia che verrà visto da Ridge.

In seguito lo stesso Ridge e Brooke condivideranno un momento commovente. L'uomo lascerà senza parole la sua ormai ex moglie quando la informerà di aver deciso di chiedere in sposa Taylor.

Logan, a questo punto, chiederà allo stilista perché abbia deciso di sposare un'altra donna quando sa che la ama ancora. Parole che però non faranno cambiare idea allo stilista, il quale imputerà i loro problemi all'astio che lei nutre nei confronti di Thomas.

Steffy mette in dubbio i sentimenti che prova Ridge per Taylor

Nelle puntate di Bold and Beautiful, trasmesse nel mese di novembre in America, Steffy non sembrerà così entusiasta quando scoprirà del fidanzamento ufficiale di suo padre. Ridge, infatti, rimarrà sbalordito quando sua figlia lo interrogherà circa i sentimenti che prova per Taylor e Brooke. La donna, infatti, capirà che suo papà è molto triste per la fine delle nozze e per questo potrebbe domandargli se ama sua madre tanto quanto ama Logan.

Katie e Donna decise ad aiutare Brooke

Tuttavia, Steffy resterà al fianco della madre mentre l'aiuta a organizzare il matrimonio con Ridge. Anche Thomas darà il proprio sostegno, sebbene nasconda un segreto che - se venisse alla luce - potrebbe minare il prossimo matrimonio dei suoi genitori.

Dall'altra parte Donna, Katie, Liam e sua moglie si raduneranno da Brooke, distrutta per la fine delle sue nozze. In questo frangente, le due sorelle prometteranno alla madre di Hope di aiutarla a scoprire il motivo per il quale Ridge l'ha lasciata.