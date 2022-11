Le nuove puntate di Uomini e donne in onda nel corso delle prossime settimane, faranno riferimento alle ultime registrazioni. Protagonista Riccardo Guarnieri che, dopo l'uscita dal programma di Ida e Alessandro, si riavvicinerà a Roberta Di Padua. I due verranno presi di mira da Gianni Sperti il quale si sentirà preso in giro da loro.

Ida e Alessandro escono insieme da U&D, Riccardo non commenta

Presto i telespettatori del dating show targato Canale 5, assisteranno alla messa in onda di quanto avvenuto nelle registrazioni del 4 e 5 novembre, negli studi Elios.

Stando alle anticipazioni, due dei volti più chiacchierati di questa edizione di Uomini e donne, decideranno di lasciare insieme il programma. Trattasi di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo settimane in cui il pubblico li ha visti discutere a centro studio, i due decideranno di viversi al di fuori degli studi di Maria De Filippi. Ida non dirà di essere innamorata del cavaliere di Salerno, ma lo farà intuire. Non si sa se per loro ci sarà la classica cascata di petali rossi. Bisognerà aspettare la messa in onda della puntata per scoprirlo. Ma come reagirà Riccardo Guarnieri all'uscita della sua ex? Ebbene, pare che Guarnieri se ne starà in silenzio.

Riccardo dorme con Gloria, poi chiede di Roberta: nuove puntate U&D

Riccardo Guarnieri dunque, non avrà reazioni nel momento dell'uscita di Ida. Il cavaliere sembra già aver voltato pagina, visto che uscirà a cena con Gloria. I due si erano già frequentati nel corso della scorsa stagione, ma la loro conoscenza non era andata a buon fine.

Pare che nemmeno questa volta le cose vadano per il meglio. Stando alle anticipazioni su ciò che verrà trasmesso lungo il mese di novembre, Gloria e Riccardo racconteranno di aver dormito insieme. Non sarà successo nulla tra loro, come specificherà il cavaliere tarantino. Lui era stanco e la dama lo avrà gentilmente fatto dormire da lei.

Per Gloria arriverà una cocente delusione proprio a centro studio.

U&D, Gianni attacca Roberta e Riccardo: i due in cerca di visibilità?

Stando a ciò che è accaduto nella registrazione del 5 novembre, Riccardo chiederà di uscire a cena con Roberta. A questo punto, Gloria si alzerà e se ne tornerà furiosa a sedersi nel parterre femminile. Insomma, Guarnieri dopo l'uscita della sua ex Ida, sembrerà sempre più confuso sul da farsi. Rispondendo ad una domanda di Maria De Filippi, il cavaliere pugliese ammetterà di aver riscoperto delle affinità con Roberta. Ecco perché le avrà chiesto di uscire per una serata insieme. Questa scelta scatenerà la reazione di Gianni Sperti che punterà il dito contro entrambi.

Secondo l'opinionista infatti, Riccardo e Roberta vorranno solo creare strategie per poter rimanere a centro studio. Tutto per la visibilità. Sarà davvero così? Per scoprirlo, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Uomini e donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.