Interessanti avvenimenti accadranno nel corso delle prossime settimane di programmazione di Uomini e donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi da ormai tantissimi anni. Le anticipazioni della registrazione avvenuta il 22 novembre a Roma rivelano che Carola e Federico Nicotera si sono scambiati un bacio. Lavinia Mauro, invece, è sempre più vicina ad Alessio Campoli.

Uomini e donne, spoiler 22 novembre: scatta il bacio tra Carola e Federico

Martedì 22 novembre si è registrata a Roma una nuova registrazione di Uomini e Donne, dove sono accaduti numerosi colpi di scena con protagonisti dame, cavalieri e tronisti del popolare dating show di Canale 5.

Le anticipazioni riportate sul web e in onda tra qualche settimana in prima visione tv rivelano che tutta l'attenzione è stata concentrata sulle vicende del trono classico. In particolare, Carola ha chiesto scusa a Federico, organizzando un'esterna molto carina nello studio di U&D. Difatti, la corteggiatrice ha fatto trovare a Nicotera un peluche enorme a forma di panda. Una sorpresa, che ha avuto l'esito sperato, tanto che i due si sono baciati al termine di un chiarimento. Una volta in studio, il tronista ha annunciato di aver fatto un'esterna anche con Alice. Proprio quest'ultima ha affermato di aver sentito molto freddo Nicotera durante la loro uscita, tanto che tra i due non è scattato un bacio.

Lavinia porta Alessio Campoli in esterna

Nel corso dell'ultima registrazione di U&D, si è tornati a parlare di Lavinia. In dettaglio, la tronista ha fatto soltanto un'esterna. Difatti, la giovane ha deciso di portare Alessio Campoli nei luoghi simbolo della sua adolescenza. Qui, i due si sono abbracciati teneramente dopo aver parlato tra di loro.

Una volta in studio, Maria De Filippi ha mostrato un rvm dove si è visto l'altro Alessio recarsi nel camerino della tronista. In questo frangente, quest'ultima ha provato a provocare il corteggiatore, cercando di strappargli un bacio. Alla fine, la donna ha ricevuto solo un bacio a stampo, visto che Alessio ha deciso di andarsene.

Gemma Galgani litiga con Mario per una telefonata

Inoltre, c'è stato spazio anche per Gemma Galgani, tra le più discusse protagoniste del trono over. La dama di Torino, infatti, è tornata alla ribalta per aver intrapreso una conoscenza con Mario. Tuttavia in studio, i due hanno dato vita ad un aspro battibecco a causa di una telefonata.

Pinuccia, invece, si è scontrata pesantemente con Tina Cipollari. In seguito, l'ex infermiera si è adagiata in terra, simulando uno svenimento, che ha destato lo stesso la paura di Maria De Filippi, che è scesa dagli scalini per sincerarsi delle sue condizioni.