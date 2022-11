La registrazione di U&D di venerdì 4 novembre, ha visto la formazione di una nuova coppia nel Trono Over. Ida e Alessandro, infatti, hanno lasciato insieme il programma dopo una lunga e tormentata frequentazione. Gli ultimi dettagli che sono trapelati dalle riprese odierne, riguardano le modalità con le quali Platano e Vicinanza si sono fidanzati: la "scelta" è avvenuta senza petali rossi e nel modo più semplice possibile.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da qualche anno a questa parte, quando a U&D si forma una nuova coppia Maria De Filippi chiede ai diretti interessati di fare un ballo al centro dello studio per suggellare l'inizio della relazione.

Il meccanismo della scelta, inoltre, prevede che i neo fidanzati vengano sommersi di petali rossi che cadono dall'alto durante il romantico lento.

Oggi, 4 novembre, c'erano tutti i presupposti affinché questa scena si ripetesse all'interno degli Elios. Le anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione odierna del dating-show, fanno sapere che Ida e Alessandro hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, però, ha usato Instagram per chiarire che il fidanzamento tra la dama e il cavaliere non è avvenuto nel modo classico. Quando un fan gli ha chiesto se per Platano e Vicinanza c'è stata la cascata di petali che è riservata a tutte le nuove coppie, il ragazzo ha risposto con un secco "no".

La reazione di Guarnieri al nuovo amore di Ida a U&D

Ida e Alessandro, dunque, non hanno avuto la cascata di petali rossi e neppure il romantico ballo a centro studio che solitamente è riservato a tutte le coppie che si formano a U&D, giovani o senior che siano.

Gli spoiler della puntata che è stata registrata nelle scorse ore, inoltre, fanno sapere che Riccardo non ha avuto reazioni nel vedere l'ex fidanzata legarsi a Vicinanza in modo ufficiale.

Guarnieri non ha battuto ciglio, non ha fatto commenti ed è rimasto in silenzio per tutto il tempo, se non quando è stato chiamato dalla conduttrice a raccontare della cena che ha fatto con Gloria qualche giorno fa.

L'addio di Federica Aversano a U&D

L'uscita di Ida e Alessandro a U&D, non è stato l'unico della puntata che Maria De Filippi ha condotto venerdì 4 novembre.

Federica Aversano, infatti, ha spiazzato pubblico e corteggiatori annunciando il suo ritiro dal dating-show per motivi logistici.

La ragazza ha raccontato che non ce la fa a incastrare i suoi impegni da mamma con le riprese settimanali del programma e, visto che non si è innamorata di nessuno dei giovani con i quali è uscita in esterna fino ad oggi, preferisce tornare alla sua vita e rinunciare all'opportunità che la redazione le ha fatto alla fine dell'estate.

Il percorso della napoletana nel ruolo di tronista, dunque, è stato breve e non ha lasciato il segno.

Sin da subito, infatti, i telespettatori hanno capito che la 28enne non era pronta ad una relazione e la prova sono state le tante conoscenze finite male nel giro di meno di due mesi. La conduttrice non ha "condannato" Federica per la decisione che ha preso, anzi l'ha compresa soprattutto a fronte dei legami quasi inesistenti che ha costruito di recente con i suoi spasimanti.